García Plaza pide claridad al Sevilla para no dejar escapar nuevas ofertas

El técnico, con su prioridad clara, pide al club que la próxima semana le aclaren los planes para el banquillo de cara a poder tomar sus propias decisiones ahora que están llamando a su puerta

Tras el acuerdo para la desvinculación de Antonio Cordón, el siguiente paso crucial para el nuevo proyecto será decidir quién liderará desde el banquillo el Sevilla 26/27, si continuará García Plaza o los nuevos propietarios aterrizarán con su propia apuesta.

La permanencia sellada el pasado domingo activó la renovación por un año más del madrileño, pero no garantiza en absoluto su continuidad, como dejó entrever el propio técnico tras consumarse la consecución del objetivo. Y es que se barrunta que Sergio Ramos y Five Eleven Capital piensan en otros nombres para su primer proyecto, apareciendo como era de esperar la figura de José Bordalás, aunque por ahora en la condición de especulación.

García Plaza, incómodo con la incertidumbre, pide claridad al club

Incertidumbre que incomoda a Luis García Plaza tanto en cuanto él desea quedarse, pero no si genera dudas o no es el preferido por los propietarios futuros, y porque deja en 'stand by' por ahora su futuro en el curso venidero.

Por ello, el entrenador pide claridad a los dirigentes sevillistas sobre el plan para el banquillo y, como apunta Canal Sur Radio, ha solicitado conocer punto por punto las intenciones del club y de los futuros propietarios al respecto una vez que este sábado concluya la temporada.

De esta manera, desea reunirse la próxima semana con la alta cúpula, ya sin Cordón, para saber a qué atenerse y si realmente se confía en él para el próximo proyecto.

El técnico madrileño ya tiene ofertas sobre la mesa

Y es que ahora mismo su caché ha vuelto a subir tras el excelente trabajo realizado en el Sevilla, logrando la salvación a falta de una jornada con cuatro victorias, tres de ellas consecutivas ante Real Sociedad, Espanyol y Villarreal, en los ocho encuentros dirigidos. El madrileño ha superado incluso las expectativas, pues se le pidió tres victorias al considerar que sería suficiente, y ya han llamado a su puerta para ofrecerle nuevos retos.

De esa forma, García Plaza tiene varias ofertas sobre la mesa y quiere saber cuanto antes si continuará o no en Nervión para no perder las oportunidades que se le han presentado de cara al ejercicio venidero por si le abren la puerta del Sánchez-Pizjuán.

Su prioridad es seguir en el Sánchez-Pizjuán

Su prioridad, ahora mismo, como consta a ESTADIO Deportivo, es, sin lugar a dudas, liderar un proyecto con su sello en el Sánchez-Pizjuán, lo que considera un reto ilusionante y de prestigio, pero obviamente no está cerrado a otras opciones si no le dan garantías de seguir en Nervión, a sabiendas de que, en el caso de los banquillos, los trenes pasan muy rápido por la necesidad de contar con un nuevo míster lo antes posible.

Por ende, la semana que viene podría haber novedades sobre el futuro inmediato de García Plaza, entre otras cosas, porque pronto el tiempo empezará a correr en contra de los nervionenses, pues la planificación para la 26/27 precisa de la piedra angular.

Cabe recordar que García Plaza fue una apuesta de la alta cúpula más que de Antonio Cordón y que están muy contentos con su trabajo, pero las decisiones cada vez están más lejos de la mano de José María del Nido Carrasco y de su consejo de administración.