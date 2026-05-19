Un escaparate para Rubén Vargas y Sow, con el Sevilla muy atento

Los dos jugadores nervionenses han sido incluidos en la lista definitiva de Suiza para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde habrá muchos menos representantes blanquirrojos que en la última edición

El Sevilla FC terminará la temporada de forma plácida el próximo sábado, sin nada ya en juego ante el Celta de Vigo salvo el premio económico de su clasificación final en LaLiga. Luego llegará el momento de tomar decisiones que busquen la transformación del club tras otra agónica campaña, ya en teoría de la mano de Five Eleven Capital y Sergio Ramos. Pero el curso no terminará en Balaídos para algunos de los profesionales nervionenses. El 11 de junio arrancará el Mundial y no faltarán representantes sevillistas en él. Aunque el número dista mucho de los diez alcanzados hace cuatro años en Qatar, lo que evidencia también el descenso en el nivel de la plantilla.

Murat Yakin confía en los dos sevillistas

Aunque aún no es oficial, en Suiza se vienen filtrando los nombres de los 26 elegidos por Murat Yakin para formar parte del combinado helvético que tomará parte en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Y como se preveía, en esa lista definitiva no faltarán Djibril Sow y Rubén Vargas. El nombre del centrocampista se dio a conocer por la prensa de su país este pasado lunes, junto a otros 13 internacionales, y el extremo ha sido incluido este martes en una segunda remesa de otros diez componentes, por lo que solo quedan dos incógnitas por resolver.

En el caso de Rubén Vargas (60 partidos y 11 goles con su selección) no es ningún secreto que llega lejos de su mejor nivel, aunque está llamado a ser uno de los baluartes de un equipo que competirá en el grupo B junto a la anfitriona Canadá, la Qatar de Julen Lopetegui y Bosnia y Herzegovina.

Los números de Rubén Vargas en el Sevilla FC

El extremo de origen dominicano no ha vuelto a ser el mismo desde que sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo a finales de noviembre, ante el Espanyol. Reapareció fugazmente frente y volvió a recaer, perdiendo antes y después de ese partido hasta 13 encuentros ligueros, así como otros dos en la Copa del Rey. Pero aunque ha vuelto a ser de la partida en los diez últimos choques del campeonato, siendo titular en los nueve más recientes, su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado.

Del ex del Ausburgo, posiblemente el jugador con más calidad del plantel, se esperaba que tirase del carro en un momento tan crítico. Pero se le ha visto falto de chispa y lejos de ser la pieza decisiva que necesitaba el equipo, por más que firmase una asistencia a Gudelj desde el córner ante el Atlético de Madrid y otra a Kike Salas frente al Villarreal, acabando la campaña con seis pases de gol y tres tantos en 24 encuentros.

La posible influencia del Mundial en un traspaso de Rubén Vargas

Con contrato en vigor hasta 2029, el Mundial puede representar no obstante un escaparate para Rubén Vargas. Por ello, su convocatoria es una buena noticia para el Sevilla FC, que ve cómo uno de sus principales activos podría revalorizar de cara a un posible traspaso. Ya el pasado verano, de hecho, estuvo cerca de ser traspasado al Villarreal, que comenzó ofreciendo en torno a 10 millones de euros y acabó llegando sobre la bocina a los 15 que pedían en Nervión.

Los números de Djibril Sow en el Sevilla FC

Por su parte, Djibril Sow, dentro del rendimiento irregular que le viene acompañado desde que aterrizó hace dos temporadas procedente del Eintracht de Frankfurt, ha acabado con buenos números: cinco goles y cuatro asistencias en 34 partidos. El mediocentro fue importante en los planes de Matías Almeyda y también lo ha acabado siendo para Luis García Plaza, recibiendo ahora el premio de poder representar a su país en su segundo Mundial, tras haber vestido su camiseta en 50 ocasiones.

Nyland espera su llamada y ahí se acabará la cuenta

Junto a los dos internacionales suizo, el tercer sevillista que debe estar en la cita mundialista es el meta noruego Orjan Nyland, que acaba contrato y dirá adiós tras una campaña a la sombra de Odysseas Vlachodimos, que salvo sorpresa regresará al Newcastle. El griego, por su parte, sigue siendo también un fijo en su selección y ha sido convocado para dos compromisos amistosos, ante Suecia e Italia los días 4 y 7 de junio.

La eliminación de Grecia en la fase de grupos europea impedirá, por tanto, la presencia de otro representante del Sevilla FC en el Mundial. Lo mismo sucede con Gudelj, que cayó con Serbia; el chileno Gabriel Suazo; o los nigerianos Ejuke y Akor Adams, que fueron apeados en apeados en las semifinales de la segunda fase de la clasificación africana a manos de la República Democrática del Congo.