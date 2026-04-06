Alarma en el Sevilla con Rubén Vargas y dos bajas confirmadas contra el Atlético

Las molestias del suizo, que tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo, preocupan seriamente en Nervión de cara al próximo partido, en el que García Plaza pierde a dos futbolistas por sanción

Vargas sufrió molestias en el Carlos Tartiere y tuvo que ser cambiado en la recta final.IMAGO

El Sevilla protagonizó este domingo un nuevo esperpento contra el Oviedo, colista de Primera, y refuerza su candidatura al descenso con una imagen para la desesperanza tras no disparar a puerta y no mostrarse en ningún momento superior a los carbayones.

Esta derrota deja a los nervionenses con una exigua renta de dos puntos sobre el descenso y un crecimiento preocupante del porcentaje de opciones de descender según el Big Data, que lo eleva ya al 40%.

Además, por si fuera poco, el desastre en el Carlos Tartiere ha dejado secuelas para García Plaza de cara al choque contra el Atlético de Madrid, pues el técnico pierde a dos efectivos con toda seguridad para la visita colchonera por sanción.

Nianzou y Carmona, ausentes contra los colchoneros

De esta manera, a falta de la confirmación por parte de Competición, el Sevilla afronta el duelo del próximo sábado con las ausencias de Nianzou y de José Ángel Carmona.

El primero fue expulsado en la recta final de la primera parte contra el Oviedo por roja directa al controlar mal el balón y derribar como último hombre a Fede Viñas, lo que provocó que Hernández Hernández no se lo pensara y lo expulsara inmediatamente. El enésimo error grave del central parisino.

Además, el carrilero visueño, titular en el primer partido de García Plaza, vio la quinta amarilla y, por ende, no podrá vestirse de corto contra el Atlético de Madrid, por lo que el entrenador madrileño se verá obligado a recomponer la defensa.

Así, a la espera de si recupera a Azpilicueta, el míster se verá obligado a retrasar a Gudelj o a recurrir a Castrín, con minutos contra el Oviedo, o a Fábio Cardoso.

Vargas mantiene en vilo al Sevilla por sus nuevas molestias

Más preocupante si cabe es lo sucedido en el tramo final del encuentro, cuando Rubén Vargas tuvo que abandonar el terreno de juego con evidentes signos de dolor. Imagen que, lógicamente, ha hecho saltar nuevamente las alarmas con el helvético en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de sus precedentes físicos en el presente curso.

Y es que el suizo ya se ha perdido 15 partidos en la presente campaña y reapareció tras su segunda lesión el pasado 15 de marzo contra el Barcelona. Vargas será sometido a pruebas para conocer si trata de un problema importante o simplemente un susto para un Sevilla que no puede permitirse perder a uno de sus futbolistas más desequilibrantes en la fase liguera en la que se juega la supervivencia.