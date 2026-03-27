Respiro para el Sevilla con Rubén Vargas en el primer examen del parón

Recuperado recientemente, el extremo fue titular con Suiza, pero el seleccionador lo dosificó a la par que no le dio minutos; el resto de internacionales, de la partida con sus combinados

El Sevilla tiene los dedos cruzados para que el virus FIFA no le genere más problemas y complique el debut en el banquillo Luis García Plaza, con los focos especialmente centrados en la selección de Suiza, más concretamente en Rubén Vargas.

El extremo entró en la convocatoria de Murat Yakin poco después de regresar de una larga lesión con la consecuente preocupación en Nervión a sabiendas de que es una pieza importante para el seleccionador.

Vargas disputó la primera parte contra Alemania

Así, como era de esperar, el futbolista sevillista partió de inicio en el duelo amistoso contra Alemania disputado en Basilea, si bien, para alegría nervionense, solo permaneció en el terreno de juego en los primeros 45 minutos.

De hecho, Vargas fue uno de los cuatro cambios que introdujo tras el descanso el seleccionador en un vibrante duelo que terminó con derrota por 3-4 con goles de Ndoye, Mbolo y Monteiro por parte helvética, y de Tah, Gnabry y Wirtz (2) en el bando teutón.

Yakin ha optado por dosificar a la estrella blanquirroja, que se fue a vestuarios sin ningún problema muscular para alivio del Sevilla, que se enfrentará a un segundo mal trago el martes en la cita contra la Noruega de Nyland.

Su compañero en Nervión, Sow, no disfrutó de minutos pese a los numerosos cambios realizados por Yakin, y tendrá que esperar al siguiente compromiso.

Titularidad para Nyland y Vlachodimos

Los dos porteros sevillistas partieron de inicio con Noruega y Grecia en los amistosos que les enfrentó en la noche de hoy con Países Bajos y Paraguay, respectivamente. A pesar de su suplencia en Nervión y 'amenazas' llegadas desde su país de que podría perder el puesto si seguía en un segundo plano, Nyland ocupó la portería nórdica en un choque que finalizó con derrota por 2-1 en Ámsterdam.

El heleno, por su parte, indiscutible con Almeyda, es un fijo en Grecia y defendió la meta en el choque contra los paraguayos, que acabó con 0-1 en El Pireo.

Gudelj, de la partida contra España

Además, Nemanja Gudelj integró el once inicial de Serbia como pieza del doble pivote en la derrota por 3-0 contra España y estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 60, cuando fue sustituido por Lukic con ya 2-0 en el marcador del Estadio de La Cerámica.

El futbolista sevillista sufrió con el enorme talento de la media española y durante 15 minutos de la segunda parte tuvo enfrente al futbolista bético Pablo Fornals.