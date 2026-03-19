Pleno de Sevilla y Betis en Suiza con preocupación en Nervión

El seleccionador suizo ha citado para los dos próximos amistosos al bético Ricardo Rodríguez y a los sevillistas Sow y Rubén Vargas, cuya llamada internacional genera cierto temor en el club nervionense

En estos días se han multiplicado las convocatorias para los partidos internacionales del inminente parón liguero con repercusión en Sevilla y Betis por su aportación a diferentes selecciones.

Así, en la mañana de hoy, Suiza ha publicado oficialmente su lista de 26 convocados para las dos citas preparatorias de cara al Mundial en el próximo paréntesis liguero con un pleno de 'sevillanos', pues Murat Yakin, como es habitual, ha citado tanto a los sevillistas Rubén Vargas y Djibril Sow como al bético Ricardo Rodríguez.

Inquietud en la Sevilla con la llamada de Vargas

La llamada más significativa es la del extremo, que ha pasado rápidamente de la enfermería nervionense a la convocatoria del combinado helvético, reflejo de su vital importante para el técnico. No en vano, el extremo reapareció el pasado domingo en el partido contra el Barcelona tras una larga lesión y disputó un total de 45 minutos.

Obviamente, esta concentración con Suiza preocupa a las huestes sevillistas por el riesgo inevitable de que pudiera recaer en el caso de que Yakin le diera minutos, lo más probable al ser un fijo en el once y tratarse de dos partidos importantes con vistas a la cita mundialista. Tocará cruzar los dedos en Nervión para contar a pleno rendimiento con Rubén Vargas en el tramo final del curso.

Duelo contra la Noruega de Nyland

También ha sido citado Sow, intocable en las listas suizas y más aún en plena racha anotadora, pues suma tres goles y una asistencia en los últimos cinco partidos, marcado el segundo tanto sevillista en el Camp Nou.

Se da la circunstancia de que Sow y Vargas se verán las caras con su compañero Nyland en el segundo amistoso, en el que se enfrentan Suiza con Noruega en el estadio Ullevaal Stadion de Oslo el martes 31, a partir de las 18:00 horas.

El otro encuentro se disputará cuatro días antes, el viernes 27, en esta ocasión en casa, en el St. Jakob-Park, en Basilea, contra el poderoso equipo de Alemania.

Ricardo Rodríguez, un fijo para Yakin

Por parte bética, Ricardo Rodríguez, tal y como se esperaba por su historial en la selección, también ha sido citado por Murat Yakin y es muy probable que parte de titular en el carril izquierdo.

El lateral bético no jugó ningún minuto en los dos últimos partidos liguerso, pero fue titular en la ida contra Panathinaikos y podría repetir en el duelo decisivo de este jueves, en el que los verdiblancos se juegan el pase a los cuartos de final de la Europa League.