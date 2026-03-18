Dos regresos trascendentales para el Sevilla de cara al Valencia

Kike Salas regresó al grupo en el entrenamiento de hoy y, tras perderse el choque con el Barcelona, ya está a disposición de Almeyda, y no ha sido la única novedad de la sesión

El segundo entrenamiento de la semana para preparar el choque vital de este sábado contra el Valencia ha deparado una excelente noticia para el Sevilla y para Matías Almeyda después de que ayer no se produjera ninguna alegría.

No en vano, Kike Salas reapareció sobre el césped y, tal y como confirmó el propio club, se entrenó con normalidad junto al resto de compañeros, por lo que todo apunta a que llegará a tiempo para el encuentro clave del encuentro contra los valencianistas.

Kike Salas acorta plazos para ayudar al equipo

Cabe recordar que el aruncitano cayó lesionado a principios de la semana pasada, con una moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha que, a priori, lo mantendría alejado de los terrenos de juego alrededor de dos semanas, si bien nunca se descartó que acelerara para estar contra el Valencia.

El central no se ejercitó ayer, por lo que parecía complicada su presencia, pero hoy se ha sumado a la disciplina nervionense y se encuentra ya a la disposición de Almeyda, que, posiblemente, lo devuelva de forma directa al once.

"Este miércoles, el equipo volvió a saltar al césped de la ciudad deportiva y lo hizo con la principal novedad de Kike Salas, que se perdió la cita en el Camp Nou, pero que trabaja para estar ante le conjunto che", explicó en sus medios oficiales el club sevillista, que informó también de la vuelta al trabajo de Vlachodimos.

Vlachodimos se suma al grupo

El meta heleno no se ejercitó con el grupo el pasado martes, pero no por problemas físicos, sino dentro del programa de dosificación de cargas, y hoy se ha unido al resto sin ningún problema.

Por ende, la enfermería nervionense se ha quedado únicamente con dos efectivos, casos de Peque, que continúa con su proceso de recuperación, y Marcao, que se pierde lo que resta de campaña.