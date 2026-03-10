Otra lesión más en el Sevilla FC: frenazo para Kike Salas y quinto percance médico antes de visitar al Barcelona

El central canterano, que estaba rindiendo a un nivel muy alto en los últimos meses, ha sido sometido a pruebas médicas que han revelado que sufre un "moderado daño muscular" que le obliga a parar por un tiempo indeterminado

Es el cuento de nunca acabar. El Sevilla FC no se libra de la plaga de lesiones ni siquiera en el día de descanso de la primera plantilla. Los nervionenses volvieron al trabajo en la mañana del lunes, con una sesión de recuperación tras el empate del pasado domingo ante el Rayo Vallecano, y han gozado de un día de descanso este martes antes de regresar el miércoles en horario matinal para avanzar en la preparación del duelo liguero del próximo domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Sin embargo, el de hoy ha sido un día de pruebas médicas para Kike Salas, que verá frenado su excelente momento de forma y se perderá, como poco, el duelo ante los culés.

Kike Salas sufre una lesión muscular y amplía a cinco los lesionados del Sevilla FC para visitar al FC Barcelona

"Kike Salas presenta una moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El central sevillista queda a la espera de evolución para reincorporarse al grupo", ha explicado el club de Eduardo Dato en un comunicado publicado por sus canales oficiales. De esta forma, el de Morón de la Frontera, que ya arrastró hace unos meses una molesta pubalgia, amplía la lista de jugadores convalecientes. La misma está comandada por Marcao Teixeira, quien fue operado de la fractura del escafoides de su pie izquierdo y cuya baja abrió las puertas de la titularidad para el canterano después de meses de absoluto ostracismo.

Además de los dos centrales, cabe recordar que Gerard Fernández 'Peque' se rompió los ligamentos de su tobillo izquierdo en el primer entrenamiento de la semana pasada y que Neal Maupay no entró finalmente en la lista de convocados para recibir al Rayo por culpa de un edema muscular que evitó el que debía ser el regreso del delantero francés tras quedarse sin El Gran Derbi en el Estadio de La Cartuja -cuatro años hacía que no perdía un partido por lesión y ya lleva dos seguidos como sevillista-.

Asimismo, en la igualada ante los vallecanos en el Ramón Sánchez-Pizjuán pidió el cambio César Azpilicueta, quien notó un fuerte pinchazo en los isquiotibiales de la pierna derecha y dejó una imagen desoladora tapándose el rostro en el banquillo en clara señal de frustración ante tantos problemas físicos y tan continuados. Aunque las pruebas médicas realizadas al navarro han determinado que no sufre lesión alguna, de momento se mantiene como duda de cara a este partido contra el Barça en el que, a priori, debería reaparecer el ya recuperado Rubén Vargas.

Las espectaculares estadísticas de Kike Salas en esta 25/26

Kike Salas es el jugador de LaLiga con mejor promedio de intercepciones por encuentro, con 1,8 cada 90'; en empate técnico con Antonio Blanco (Deportivo Alavés) y ligeramente por encima de su compañero César Azpilicueta, con 1,6. Además, el '4' del Sevilla FC también es el quinto con más despejes por jornada, con 6,5. Sólo le superan los 6,6 de Marc Bartra (Real Betis), los 6,7 de Igor Zubeldia (Real Sociedad), los 6,9 de David Carmo (Real Oviedo) y los 7,1 de Natan de Souza (Betis).

Eso, en cuanto a estadísticas generales. En las particulares, aún destaca más. Es el jugador del Sevilla FC con más nota media (7,08), según el portal Sofascore. También es el mejor jugador blanquirrojo en los apartados de pases acertados por partido (47,9); de pasos largos exitosos (2,7); de intercepciones (1,8) y despejes (6,5); el segundo con más entradas (2,1 cada 90'). Incluso ha forzado un penalti y ha marcado dos goles (a Girona FC y CD Toledo) en sus 18 encuentros oficiales de esta 2025/2026.