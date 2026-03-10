¿Qué camiseta debería vestir el Sevilla FC en la jornada retro de LaLiga? El sevillismo vota

ESTADIO Deportivo ha querido preguntar, en la previa del encuentro entre el Sevilla FC y el Rayo Vallecano, qué camiseta debería vestir la entidad nervionense en la jornada retro que celebrará LaLiga, ofreciendo hasta cuatro opciones

Los aficionados del fútbol español se encuentran esperando con ansias una fecha, y esa es la jornada retro de LaLiga EA Sports. La pasada semana, todos los clubes pertenecientes a Primera y Segunda División anunciaron lo que será una fecha para rememorar el estilo antiguo que tenía este deporte en España. Desde hace años, el estilo antiguo de las camisetas parece que se encuentra a la vanguardia, llegando a convertirse en íconos de moda incluso apartándose del plano meramente deportivo. Además de que los jugadores vistan estos estilos, también se implementará de cara a la vestimenta arbitral y a ciertos aspectos televisivos que le darán ese toque de añoranza.

El 19 de marzo se darán a conocer todas esas camisetas que vestirán los clubes; a excepción de Real Madrid, FC Barcelona, Getafe CF y Rayo Vallecano. Es por ello que, entre los aficionados, ya empieza a surgir el debate sobre la camiseta que el equipo sevillista tendría que vestir en esa fecha. En ESTADIO Deportivo, hemos sometido a los sevillistas a una votación ofreciéndoles hasta cuatro opciones: temporada 81/82, 88/89, 92/93 y 94/96. Aparte de esto, también se les dio la opción de votar en blanco y ofrecer una camiseta distinta.

La camiseta de Maradona, la más querida

Hasta once fueron los sevillistas encuestados en la previa del duelo frente al Rayo Vallecano y, sin lugar a duda, la que más quiere el público es aquella que vistió el Sevilla FC en la temporada 92/93. Año especial para la ciudad de Sevilla, éxito de la Exposición Universal y llegada del considerado por muchos el mejor jugador de la historia, como es Diego Armando Maradona. "¿Un motivo en especial? Hay pocos equipos que pueden decir que Maradona ha jugado en su equipo. Eso es casi imposible", respondió uno de los aficionados.

"Fue un año muy bonito y especial para la ciudad. Sería guay ver otra vez a nuestro equipo con esta camiseta", declaró.

La segunda en discordia, la de Umbro

Otra de las camisetas queridas por el público es aquella que vistió en la temporada 93/94, que tuvo a Davor Suker como principal protagonista de la misma. El estilo e, incluso, la publicidad de "Marbella" hacen recordar a una época muy distinta de LaLiga. Esto hace que sean muchos los aficionados que elijan esta opción.

La tercera opción para los sevillistas sería aquella camiseta de Puma y que tiene la publicidad de la Expo 92, siendo esta vestida en los años 89/90. Esta, aparte de su estilo fino, la combina con ese aliciente que la Exposición Universal trajo a Sevilla. Lo sorprendente de la encuesta fue el ver que, en este caso, era la de Adidas la que se había quedado sin voto alguno, algo curioso teniendo en cuenta que es la marca de ropa que ahora mismo viste a la entidad nervionense.