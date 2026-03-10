Marco García muestra gratitud al Sevilla FC y asume el reto con ganas de pelear: "Complicado, no, está complicadísimo"

El técnico nazareno se presentó ante los aficionados apenas unas horas después de ser anunciado como sustituto de Luci Martín en el banquillo del Sevilla Atlético, como premio al buen trabajo que ha realizado durante muchos años en la cantera nervionense: "He dirigido a casi todos los chavales de la actual plantilla"

De ser ayudante técnico en el Sevilla C o segundo entrenador del Juvenil B de Liga Nacional, a convertirse en primer entrenador del Cadete A de División de Honor antes de dar el salto al Sevilla Atlético como sustituto del destituido Luci Martín. Ése ha sido el camino de Marco García desde que llegó al Sevilla FC en 2018 hasta que ha heredado el banquillo del primer filial en este 2026. El técnico nazareno de 47 se ha mostrado muy agradecido al club por esta oportunidad, ha dedicado palabras de elogio a su antecesor en el cargo por un trabajo no correspondido por los resultados y ha transmitido confianza en su jovencísima plantilla de cara a seguir creyendo que la permanencia en el Grupo 2 de Primera Federación todavía es posible.

"Es muy importante para mí tener esta oportunidad que el club me da. Estoy muy agradecido. Es verdad que es una situación difícil, pero lo afronto con ganas y esperando estar ya mañana (por este martes) en el césped. No es lo mismo entrenar al Cadete A que al filial por todo, por edad, por competición... Es un cambio importante, que no asusta pero al que hay que guardarle un respeto", ha explicado el nuevo técnico del Sevilla Atlético en una entrevista en SFC Radio.

Las diferencias entre el Cadete A y Sevilla Atlético

"Conozco a Luci y quiero agradecerle el trabajo desde aquí y mandarle mucho ánimo. Ha sido todo rápido y he hablado con el cuerpo técnico y con algunos compañeros para poner cosas en orden. Ahora, a preparar la semana y el próximo partido. Este año en el Cadete me ha servido mucho para mejorar como entrenador, sobre todo para la gestión de grupo. Son chavales de 15 y 16 años y todos quieren jugar y ser importantes", ha explicado a modo de presentación en el programa 'La Cantera'.

En su trayectoria en los escalafones inferiores del Sevilla FC, Marco García ha coincidido con casi toda la actual plantilla del filial, lo que confía en que le ayude a adaptarse rápido: "Creo que solo son seis los jugadores del Sevilla Atlético a los que no he dirigido. Incluso a Valentino lo conozco desde el Cadete. Tuvimos y tenemos una buena relación, porque me los seguía cruzando a diario en la ciudad deportiva. Es una ayuda que ya me conozcan aunque sea como segundo entrenador y sé lo que pueden aportar dentro de la madurez que han alcanzado en estos años".

El objetivo del filial sigue siendo la salvación: "Mientras queden puntos, pelearemos"

Por todo ello, Marco García no puede pensar en otro objetivo que no sea el de la permanencia, a pesar de que van 10 jornadas seguidas sin conocer el triunfo -con tres empates y siete derrotas, la última en el Derbi Chico- y se encuentra a 12 puntos de la salvación a falta de sólo 33 (quedan 11 jornadas). "Lo principal que quiero es que el Sevilla Atlético se salve. Y mientras haya puntos, lo vamos a pelear".

"Ésa es la idea que tienen que tener los chavales y vamos a dejarnos el alma, porque luego es muy difícil ascender a Primera Federación. Está muy complicado no, complicadísimo, pero da igual. No sé cómo saldrán las cosas, pero la actitud, las ganas y el querer salvar al Sevilla Atlético es lo que hay que inculcarle al vestuario. Hay que intentarlo como sea", ha expuesto.