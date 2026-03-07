Luci Martín, desesperado con el Sevilla Atlético: "¿La expulsión? Estamos hartos de errores que cuestan ilusiones"

El filial sevillista perdió ante el Betis Deportivo, a pesar de adelantarse pronto en el marcador del Derbi Chico, y encadena diez jornadas seguidas sin conocer la victoria -ocho de ellas sin marcar- en el Grupo 2 de la Primera Federación, donde es colista destacado

El Sevilla Atlético sigue escarbando en el pozo de la clasificación liguera en el Grupo de la Primera RFEF y en la noche de este viernes volvió a perder, con la merma añadida de hacerse en casa del eterno rival, un Betis Deportivo que también ocupa zona de descenso y que se impuso por 3-1 en el duelo de la jornada 27 disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

La situación para el filial sevillista es dramática. El Real Murcia perdió también este viernes, 0-1 contra el Atlético Sanluqueño en otro duelo directo en la zona baja, pero a pesar de tener un partido menos saca 12 puntos a los nervionenses a falta de sólo 11 jornadas para el final. El técnico Luci Martín, con tono de abatimiento, asegura que no se rinden; pero viendo la racha vigente -10 partidos seguidos sin ganar con 3 puntos de 30 y sólo dos goles a favor- la permanencia adquiere ya la categoría de milagro.

Luci Martín, muy descontento con la expulsión de Robert Jalade

El Sevilla Atlético empezó muy bien, gozando de una clara ocasión de Collado y adelantándose en el 15' por medio de Valentino Fattore -segunda jornada seguida marcando-; pero el penalti y expulsión de Jalade, con gol de Pablo García cambió el Derbi Chico. "No es la primera que no aprovechamos una ventaja. Tenemos que saber que estamos en una liga en la que se compite y esa expulsión no puede ser, ¿eh?", respondía Luci sobre el agarrón en el área chica del central franjirrojo sobre el delantero verdiblanco Rodrigo Marina.

"Haces un plan de partido, estás teniendo ocasiones, están pasando cosas que hemos trabajado y tenemos que vivir todas las situaciones. No puede ser que la primera vez que te lleguen nos pase lo que nos pasa. Es demasiado castigo. Penalti, expulsión y gol. Nos tenemos que activar como jugadores de Primera Federación, pase lo que pase", ha añadido, visiblemente molesto tras un derbi en el que había muchísimo en juego.

"A partir de ahí ya es otro partido, porque ellos tienen calidad, te someten con balón, te hacen correr mucho y ya nos ha costado mucho. Hemos intentado aguantar el 1-1 en el primer tiempo, pero a partir de ahí hemos sufrido mucho y no nos hemos podido ir hacia arriba. Ellos salen bien con esa superioridad y nos ha costado", ha reconocido Luci con gesto serio y con una palpable impotencia.

El Sevilla Atlético, casi desahuciado: "Estamos cansados de errores que cuestan puntos e ilusiones"

"Sí es verdad que el equipo ha competido, ha estado ahí hasta el final, pero es que ha sido mucho castigo. Estamos cansados de ver errores que nos cuestan puntos, de errores que nos cuestan ilusiones. Tenemos que pensar en que, si queremos jugar en Primera Federación, tenemos que que mejorar. Se mejora a través del trabajo, pero también se mejora a través de la concentración a nivel individual, ¿no?", ha incidido el técnico del filial sobre los errores defensivos.

"Es que es una pena, porque el partido era bonito para haberlo disputado 11 contra 11 y esa expulsión..., como hemos dicho, pues ha diferenciado un partido de otro en el que al final hemos sufrido". "Nosotros cada semana tiramos para adelante. Cada partido para nosotros es una final y lo planteamos con muchísima ilusión. Levantamos el ánimo todas las semanas y ésta no va a ser diferente", ha concluído Luci Martín al ser preguntado por el duelo de la semana que viene en el Estadio Jesús Navas ante el Antequera CF.