Atlético de Madrid - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 27 de LaLiga

Se vuelve a disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El Riyadh Air Metropolitano disfrutará de la antesala de la final del próximo 18 de abril de la Copa del Rey. Tras la resaca de felicidad copera por parte del Atlético, la Real Sociedad tratará de asaltar el metropolitano

Real Sociedad y Atlético de Madrid se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga que se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, sábado 7 de marzo.

Una cita entre dos equipos que atraviesan un buen momento en la temporada. Ambos equipos llegan tras dos partidos sin perder. El Atlético de Madrid viene de firmar una gran eliminatoria ante el FC Barcelona y celebrar su pase a la final de Copa del Rey. Por otro lado, la Real Sociedad está viviendo otra realidad a la de la primera vuelta con Sergio Francisco. Pellegrino Matarazzo se ha convertido en el mayor estimulador de esta temporada en LaLiga y ha conseguido que el conjunto vasco sea otro y tenga aspiraciones muy serias a volver a Europa esta temporada. Incluso a metido a la Real Sociedad en la final de La Cartuja en Sevilla.

El mayor revulsivo de LaLiga

Se miden dos equipos con buenas sensaciones en este inicio de 2026, pues el Atlético de Madrid ha vuelto a una final copera tras más de 13 años sin pisar una. Además, el equipo del Cholo Simeone está firmando grandes partidos y parece recuperar el nivel de Julián Álvarez en el momento indicado de la temporada. Por otro lado, Matarazzo podría acechar por primera vez a la Zona Europea si vence en la capital. El técnico italiano ha revolucionado el fútbol de la Real Sociedad. Hay muy pocos equipos en mejor estado de forma, y todo ello es obra del entrenador txuri-urdin.

Atlético de Madrid - Real Sociedad: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta a la Real Sociedad y Atlético de Madrid, correspondiente al partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Riyadh Air Metropolitano hoy sábado 7 de marzo de 2026, a partir de las 18:30 horas. Se espera probabilidad de chubascos en Madrid; para el momento del partido, la temperatura será de 10º como máxima.

Atlético de Madrid - Real Sociedad: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

At. Madrid No Iniciado - R. Sociedad

Atlético de Madrid - Real Sociedad: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Riyadh Air Metropolitano. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.