Alineaciones Osasuna - Mallorca: alineación probable de Osasuna y Mallorca en la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El Estadio El Sadar acoge este sábado 7 de marzo el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Mallorca, los rojillos quieren afianzarse en la zona media, mientras que los bermellones llegan obligados a reaccionar para salir del descenso

El encuentro enfrenta a dos equipos con dinámicas y necesidades distintas, Osasuna ocupa la 10ª plaza y presenta un balance reciente de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, cayendo precisamente en la jornada anterior ante el Valencia en Mestalla. El objetivo del conjunto navarro pasa por recuperar sensaciones y hacerse fuerte ante su público para mantener una línea de regularidad competitiva.

Enfrente estará un Mallorca que marca la 18ª plaza, en puestos de descenso, tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. El cambio en el banquillo, con la salida de Jagoba Arrasate y la llegada de Martín Demichelis, introduce un elemento nuevo en el partido. El técnico argentino buscará un estreno positivo que reactive al grupo y refuerce la lucha por la permanencia.

Osasuna: continuidad con retoques tras la derrota

El conjunto navarro cuenta con una única baja confirmada: Iker Benito, que continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior y no regresará hasta mayo o junio. Más allá de esa ausencia, no se esperan grandes revoluciones en el once pese al tropiezo anterior. Sí podrían producirse algunos ajustes, la vuelta de Boyomo, ya recuperado de su lesión, abre la puerta a cambios en el eje defensivo y deja en el aire la continuidad de Jorge Herrando.

Además, el regreso de Aimar Oroz tras cumplir sanción obligará a reconfigurar la zona ofensiva, donde Rubén García y Raúl Moro se disputan una plaza. La idea será mantener el bloque reconocible, reforzar el control en el centro del campo y aprovechar el empuje de El Sadar para volver a sumar de tres.

Mallorca: nuevo técnico y once abierto

El cuadro balear llega con bajas sensibles. Javi Llabrés no estará disponible por una elongación en el cuádriceps, mientras que Jan Salas continúa fuera tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior. En el capítulo de dudas aparecen Marash Kumbulla, con molestias musculares, y Takuma Asano, que sigue ultimando su recuperación de una lesión en los isquiotibiales.

La gran incógnita estará en el planteamiento inicial de Martín Demichelis, que debutará en el banquillo mallorquinista. El técnico argentino suele apostar por un 4-2-3-1, aunque podría introducir matices respecto a la etapa anterior. Nombres como Morey y Lato en los laterales, Morlanes en la medular o Luyumbo y Pablo Torres en la línea de tres cuartos parten con opciones. Todos empiezan de cero en esta nueva etapa, en un partido clave para intentar cambiar la dinámica y abandonar la zona roja.

Posibles onces del partido Osasuna - Mallorca correspondiente a la jornada 27 de LaLiga

Osasuna: Sergio Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Rubén García Víctor Muñoz y Budimir.

Mallorca: Leo Román, Morey, Valjent, Raíllo, Mojica, Morlanes, Darder, Samú, Virgili, Luvumbo y Muriqi.