Demichelis avisa antes de visitar a Osasuna: "No estoy aquí para agradar a nadie, estoy para ganar puntos"

Martín Demichelis afronta su primer gran reto al frente del RCD Mallorca con la visita a Osasuna en El Sadar. El técnico argentino analiza su primera semana de trabajo, el estado del vestuario y deja claro que el objetivo inmediato del equipo es sumar puntos para asegurar la permanencia

El nuevo entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, compareció este viernes en rueda de prensa para analizar la previa del partido que enfrentará a su equipo con Osasuna en la jornada 27 de LaLiga. El encuentro, que se disputará en el estadio de El Sadar, será una de las primeras pruebas exigentes para el técnico argentino tras su llegada al banquillo bermellón.

En su intervención, Demichelis habló sobre su primera semana al frente del equipo, las sensaciones que ha encontrado en el vestuario y el enfoque con el que afronta este tramo decisivo del campeonato.

Un vestuario receptivo al cambio

El técnico explicó que, pese a haber tenido poco tiempo para trabajar, la respuesta de la plantilla ha sido muy positiva desde el primer momento. “Me encontré con un grupo muy receptivo, muy predispuesto a escuchar ideas nuevas”, señaló el entrenador.

Durante los primeros días de trabajo, el argentino ha podido observar una plantilla comprometida con el objetivo de revertir la situación del equipo en la clasificación. “Los jugadores saben perfectamente el momento que vive el club y tienen muchas ganas de sacar esto adelante”, añadió.

Demichelis insistió en que la actitud mostrada durante la semana le deja buenas sensaciones de cara al partido en Pamplona: “La predisposición para trabajar ha sido muy buena y ahora viajamos con la intención clara de conseguir lo que necesitamos: puntos”.

El sistema de juego empieza a tomar forma

Aunque evitó revelar la alineación titular para el encuentro, el entrenador argentino sí dejó entrever cuál podría ser la base táctica del equipo en este nuevo ciclo. “No voy a decir la alineación antes de hablar con los jugadores, pero el 4-3-3 o el 4-2-3-1 son sistemas que me gustan y probablemente vayamos por ahí”, comentó.

El entrenador también destacó que, en apenas unos días de trabajo, no es posible introducir cambios radicales en el funcionamiento colectivo. Sin embargo, aseguró que el equipo empezará a mostrar algunos de los conceptos que quiere implantar. “No vamos a inventar mucho en cinco días, pero sí vamos a intentar que el equipo tenga una identidad clara”, explicó.

Confianza en la plantilla

Uno de los mensajes más claros que dejó Demichelis durante la rueda de prensa fue su confianza en el grupo de jugadores que tiene a su disposición.

El técnico argentino reconoció que la plantilla le ha sorprendido positivamente desde que comenzó a trabajar con ella: “Estaba convencido de que había material cuando lo analizaba desde fuera, pero ahora que estoy con ellos puedo asegurar que hay con qué salir adelante”.

Además, destacó la importancia de recuperar a todos los futbolistas disponibles para aumentar la competitividad interna. “Ojalá podamos contar con todos los jugadores lo antes posible, porque eso elevará el nivel competitivo del equipo”, añadió.

Osasuna, un rival especialmente fuerte en casa

Demichelis también dedicó parte de su comparecencia a analizar al rival de este fin de semana. El preparador elogió la fortaleza de Osasuna cuando juega en El Sadar y recordó algunos resultados recientes que demuestran su potencial. “Osasuna es históricamente muy fuerte como local y lo sigue demostrando. Hace poco le ganó al Real Madrid”, recordó.

A pesar de ello, el técnico del Mallorca dejó claro que su prioridad es centrarse en lo que debe hacer su propio equipo. “Nos importa más lo que hagamos nosotros que lo que haga el rival”, explicó.

Durante la semana, el cuerpo técnico ha trabajado en varios aspectos del juego para mejorar el rendimiento del equipo tanto con balón como sin él. “Hemos insistido mucho en cómo queremos construir, cómo queremos finalizar y cómo queremos defender”, detalló.

La importancia del compromiso defensivo

Uno de los aspectos que Demichelis quiere reforzar desde el primer momento es la solidez defensiva del equipo: “Cuando no tenemos la pelota, todos somos defensores”.

El técnico explicó que espera ver un equipo compacto, solidario y con una actitud agresiva para recuperar el balón. “Quiero un equipo que quiera robar, que esté junto y que tenga espíritu competitivo”, añadió.

El objetivo es claro: sumar puntos

Demichelis no quiso entrar en debates sobre el estilo de juego o la estética futbolística. Para el entrenador argentino, el objetivo inmediato del Mallorca es sumar puntos para asegurar la permanencia.

El técnico fue aún más claro al definir la prioridad del equipo en este tramo final de la temporada. “Mi única intención es ganar puntos”, sentenció.

La unión con la afición

Por último, Demichelis también quiso lanzar un mensaje a la afición del Mallorca. Así, considera fundamental que exista una conexión fuerte entre el equipo, el club y la afición en este tramo final del campeonato.

El técnico pidió apoyo a los seguidores del Mallorca para afrontar las últimas jornadas de la temporada: “Necesitamos que todos estemos unidos hasta el final”.

Con apenas unos días de trabajo al frente del equipo, Demichelis afronta en Pamplona su primer gran desafío como entrenador del Mallorca, con la intención de empezar a construir una reacción que permita al club encarar con mayor tranquilidad el final de la temporada.