Lisci, entrenador de Osasuna, comenta el error garrafal de Sergio Herrera: "Si contamos los puntos que nos ha quitado y nos ha dado, sus actuaciones salen muy rentables"

El técnico italiano creyó en su equipo hasta el final y acertó con sus cambios. No esconde que Sergio Herrera le destrozó su guion, pero prefiere quedarse con los puntos que le ha dado al vestuario

La primera temporada que está firmando Alessio Lisci en El Sadar está siendo brillante, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El técnico de Osasuna está sabiendo capotear bien los toros españoles en la sala de prensa y defendiendo a sus jugadores contra viento y marea por muy mal que lo hagan.

Porque hoy el guardameta Sergio Herrera le destrozó el trabajo de toda la semana. Le cambió el guion de partido por hacer lo que no debía, complicarse la vida fuera del área. Le obligó a su equipo a tener el balón y jugar en campo rival en busca de la remontada por culpa de ese fallo. Pero el italiano prefiere restarle importancia y quedarse con el historia de su cancerbero.

El preparador rojillo ha comparecido feliz tras haber levantado un 0-2 en contra a falta de tres minutos para el final y resaltó tras el partido que su equipo lo volvió “a hacer”, en referencia a una nueva remontada en El Sadar.

“El equipo lo ha vuelto a hacer, como lo hemos hecho varias veces esta temporada. En eso estamos bien, creemos en esto. Contento, pero no podemos hacer que esto borre la primera mitad”, analizó el míster italiano sobre lo sucedido en el duelo ante el cuadro bermellón.

Lisci explicó que “la fe hay que tenerla. Cuando remontas tantos partidos, algo haremos bien. Creo que funcionamos bien con los cambios cuando fuimos en desventaja”.

Sobre la jugada que marcó el devenir del encuentro, Lisci ha sido contundente y señorial: “Está claro que Sergio se equivoca. Si contamos los puntos que nos ha dado y quitado, sus actuaciones salen muy rentables. Son cosas de fútbol, pero como con todos los futbolistas”.

Pese a valorar el punto cosechado, también ha hecho autocrítica con el juego desplegado por los suyos: “Nos ha faltado mucha claridad en último tercio, que es donde hemos incidido y tenemos que incidir más en la que viene”.

Kike Barja: "Es lo que tiene El Sadar"

Pero si hay alguien que inició el intento de remontada ese fue Kike Barja, con su gol en el 88. Cazó como pudo un balón en el segundo palo y reventó las redes mallorquinistas. Pero todo el mérito, según él, lo tiene la afición rojilla: "El Sadar tiene esto. La gente no deja de creer y nosotros tampoco. El segundo lo mete casi la grada. Queríamos haber ganado, pero sumar un punto es muy importante. Hemos vivido muchas remontadas aquí, sabíamos que podíamos hacerlo. Tenemos suerte que la afición empuja y nos ayuda a ello".