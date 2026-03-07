Osasuna 2-2 Mallorca: Lo del Mallorca no lo arregla ni Muriqi ni Demichelis

Pese a ir ganando 0-2 a falta de cinco minutos para el final, el equipo bermellón sólo pudo rescatar un punto de El Sadar. Ambos equipos acabaron con diez jugadores sobre el terreno de juego

Pinta muy mal la permanencia del Mallorca pese al siempre válido punto sumado en El Sadar. Y si no que se lo digan al Real Madrid. Pero la inercia y el miedo reflejado hoy sobre el terreno de juego navarro por parte del conjunto balear en los últimos minutos hace cantar a la gallina. Era crucial ganar hoy en el feudo osasunista para alejar a los fantasmas del descenso y meterle presión al Elche. Y lo tuvó en su mano a cinco minutos de final. Pero le pudo la presión y, al final, acabó hasta dando por bueno el empate.

Algunos ya hablaban del 'efecto' Demichelis cuando se toparon con la realidad en sus narices. El argentino le ha dado un soplo de aire fresco a la plantilla bermellona y eso se vio en el césped. Un equipo con ideas muy claras, un cambio de sistema (1-4-4-2, con rombo en la medular) y una presión muy valiente. Hasta que del vértigo de la victoria les pasó factura.

Y fruto de esa valentía llegó el 0-1, obra de Muriqi casi sin querer. Error garrafal de Sergio Herrera fuera del área al querer jugar de cabeza como si fuese el barcelonista Pedri y el esférico fue a parar al pecho del 'Pirata', que ya ni la tuvo que tocar más porque se fue directamente contra la portería rojilla. Con el 0-1 en el marcador, el Mallorca se encontró muy cómodo y dominó todas las fases del partido. Incluso en la segunda parte, en una contra perfecta, Muriqi abriría la brecha con un golazo de auténtico 'killer'. Se lo guisó, se lo comió y firmó el 0-2.

Sin embargo, llegó la jugada que cambió el transcurso del encuentro. Jan Virgili, recién entrado, pasó de poder hacer el 0-3 a ser expulsado por una entrada por detrás innecesaria. Esto acorraló al Mallorca casi en su área e hizo a la escuadra bermellona entrar en la recta final del partido con la luz de reserva encendida.

Osasuna también se quedó con un jugador menos por otra acción desafortunada de Raúl García, que también había entrado hace poco, y las fuerzas se igualaron de nuevo. Y diez contra diez, el partido se volvió loco. El Mallorca se asomó al precipicio para ver si estaba muy cerca la victoria y acabó cayéndose, fruto también de los 9 minutos de añadido que dio el colegiado del encuentro.

Kike Barja acertó cazando un balón en el segundo palo en uno de los quince centros laterales que colgó Osasuna en el 88' y, cinco minutos más tarde, Budimir puso la igualada en otra jugada de auténtico delantero centro. Le marcó por fin a su ex y destrozó el estreno dorado de Demicheli, quien acabó conformándose con el punto porque Osasuna pudo hasta ganar cuando El Sadar empezó a rugir de verdad. También el Mallorca, porque Antonio Sánchez tuvo el 2-3 en el 95'.

Con este reparto de puntos, Osasuna está más cerca de sellar su permanencia y sigue decorando su fortín y el Mallorca se complica aún más la vida y seguirá pase lo que pase en el resto de encuentros de la jornada una semana más en puestos de descenso.

Ficha técnica:

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando (Juan Cruz, m. 77), Galán (Gómez, m. 77); Moncayola (Barja, m. 77), Torró (Raúl, m. 56), Aimar; Rubén García (Moro, m. 56); Budimir, Víctor Muñoz.

Mallorca: Leo Román; Maffeo (Mateu, m. 88), Valjent, Raíllo (David López, m. 53), Mojica; Morlanes (Virgili, m. 63), Mascarell, Samú Costa; Joseph (Sánchez, m. 88), Muriqi, Torre (Darder, m. 53).

Goles: Muriqi, 0-1 (m. 35), Muriqi, 0-2 (m. 61), Barja, 1-2 (m. 90), Budimir, 2-2 (m. 94).

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité canario), asistido por Naranjo y Cerdán. Amonestó a los locales a Rubén García. A los visitantes Torre, Valjent y Leo Román. Expulsó con roja directa a Virgili en el minuto 73 y a Raúl García de Haro en el minuto 81.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 19.746 aficionados.