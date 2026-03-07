Swedberg y el Celta de Vigo pasan página: "No podemos estar tristes porque ahora viene un partido muy importante"

Tras la derrota ante el Real Madrid en LaLiga, el Celta de Vigo cambia el chip y pone el foco en la eliminatoria de octavos de final de la Europa League ante el Olympique Lyon

El Celta de Vigo completó un gran partido ante el Real Madrid, pero la mala suerte jugó una mala pasada a los gallegos que vieron como se les escaparon los puntos en la última jugada del partido tras un rebote. El equipo, dolido, pasa página y centra sus esfuerzos en los octavos de final de la Europa League, dónde se medirán al Olympique de Lyon.

Swedberg y el Celta pasan página tras la derrota ante el Real Madrid

El extremo sueco, Williot Swedberg, pidió pasar página tras la derrota ante el Real Madrid (1-2) y centrarse en el “importante” duelo del jueves contra el Olympique de Lyon, con el que abrirán la eliminatoria de octavos de final de la Europa League. “Cuando pierdes así estás decepcionado, pero no podemos estar tristes porque ahora viene un partido muy importante”, comentó el atacante del Celta, asistente en el gol de Borja Iglesias que situó el 1-1 antes de que el uruguayo Fede Valverde, en el minuto 94, diese los tres puntos al conjunto madridista. “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, que íbamos a estar mucho tiempo en bloque bajo. Hemos tenido nuestra ocasión para ganar el partido con ese tiro -de Aspas- al palo, pero no ha entrado”, comentó a CeltaMedia. Swedberg dijo que el Celta irá “a por todo” en la eliminatoria ante el equipo francés, por eso es necesario “descansar” y a partir de mañana, cuando retomarán los entrenamientos en la ciudad deportiva, pensar en ese partido “ilusionante” contra el Lyon.

El Celta sueña con eliminar al Olympique Lyon

Y es que la idea de medirse al Lyon es un sueño para el Celta de Vigo que fantasea con la posibilidad de dejar atrás a los franceses y alcanzar los cuartos de final de la Europa League. El Lyon llega como favorito y más tras la gran primera fase que hicieron que, sumados al fichaje de Endrik, lo colocan en la lista de candidatos al título. Marco Garcés, tras conocer que los franceses serán sus rivales, aseguró que los galos tienen un gran plantilla, pero el mexicano se aferra al gran momento del Celta para soñar con el pase a cuartos. "Teníamos dos rivales muy difíciles y nos ha tocado el francés. Es un equipo dificilísimo, con una plantilla impresionante. Creo no tiene ningún futbolista que baje de los 40 millones de euros. Pero nosotros estamos en un buen momento y creo que hay motivos para soñar”, indicó a los medios del club.