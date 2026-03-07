Athletic Club - Barcelona: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 27 de LaLiga

El Athletic Club recibe al líder FC Barcelona en uno de los partidos más atractivos de la jornada 27, un choque que medirá la ambición europea de los rojiblancos con la autoridad del conjunto azulgrana en lo más alto de la clasificación

El choque en San Mamés se presenta como uno de los grandes atractivos de la jornada 27 en LaLiga EA Sports, un pulso vibrante entre dos equipos con realidades opuestas pero con una ambición idéntica. El Athletic Club, actualmente noveno con 35 puntos, navega en esa frontera crítica de la tabla donde una racha de triunfos dispara las opciones europeas, mientras que un traspiés castiga con el anonimato de la zona templada. Los rojiblancos han demostrado chispazos de un nivel altísimo, pero la falta de continuidad les ha impedido, por ahora, dar el golpe definitivo sobre la mesa en la lucha por Europa.

En el otro lado del cuadrilátero aparece un FC Barcelona intratable que lidera la competición con 64 puntos. Los azulgranas han convertido la pegada y la regularidad en su bandera para dominar el campeonato un año más. Aunque la brecha en la clasificación es notable, el misticismo de La Catedral y el empuje incansable de la grada bilbaína nivelan las fuerzas en un duelo que trasciende las estadísticas. No es solo un partido de fútbol, es un termómetro que mide la resistencia del líder y el hambre de gloria del conjunto local.

San Mamés reclama el rugido de un Athletic con hambre de Europa

El conjunto bilbaíno llega tras un empate agridulce ante el Rayo Vallecano por 1-1 y encadena una dinámica irregular que le obliga a reaccionar. Esa alternancia entre grandes actuaciones y tropiezos inesperados le ha impedido asentarse en la zona noble de la tabla, aunque el sueño europeo sigue estando a una distancia totalmente asumible. El fortín de San Mamés sigue siendo el gran seguro de vida de los leones esta temporada. Con 17 goles a favor ante su gente y unas cifras defensivas envidiables, el Athletic destaca como uno de los bloques que menos concesiones otorga en todo el campeonato.

Sin embargo, la asignatura pendiente sigue siendo la contundencia en el área rival durante las citas de máxima exigencia. En el plano individual, Gorka Guruzeta se erige como la gran referencia ofensiva con seis dianas en su casillero. El equipo necesita que su "nueve" dé un paso al frente ante un transatlántico que no perdona los errores ajenos y que castiga con severidad cualquier mínimo desajuste defensivo.

El líder más voraz afronta una prueba de fuego en territorio hostil

El Barcelona aterriza en Bilbao con la moral por las nubes tras aplastar al Villarreal con un contundente 4-1 en su última comparecencia. Con una estadística demoledora de 71 goles a favor y 21 victorias, el cuadro catalán se confirma como el bloque más eficaz y letal de la categoría, dominando ambas áreas con una superioridad pasmosa. A domicilio también han dejado claro su poderío ofensivo sumando 30 tantos como visitantes, a pesar de que sus últimas salidas han dejado alguna cicatriz tras caer en dos de sus tres desplazamientos más recientes.

Athletic No Iniciado - Barcelona

No obstante, la fiabilidad general del grupo es incuestionable, habiendo visto portería en absolutamente todos los encuentros disputados hasta la fecha. El peligro azulgrana es total gracias a un tridente que asusta a Europa. El descaro de Lamine Yamal con 13 goles, la efectividad de Ferran Torres con 12 y la jerarquía de Raphinha explican por qué el Barça es el dueño del campeonato. Además, los precedentes juegan a su favor tras encadenar cinco triunfos ligueros consecutivos ante los vascos, incluyendo la manita cosechada el pasado mes de enero.

Athletic Club - FC Barcelona: fecha y horario del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el FC Barcelona, que se disputará en el estadio de San Mamés, está programado para el sábado 7 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 27 que enfrentará a Athletic Club y FC Barcelona?

El Athletic Club - FC Barcelona será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar, Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107) y M+ LALIGA 3 (M167 O123), plataformas que cuentan con los derechos de emisión de LaLiga EA Sports. Para acceder a la retransmisión será necesario disponer de una suscripción activa.

¿Cómo seguir online el Athletic - Barcelona encuentro de la jornada 27 de LaLiga?

Además de poder verlo por televisión, el encuentro podrá seguirse en directo a través del minuto a minuto de ESTADIO Deportivo, con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped de San Mamés. Una vez finalice el partido, la cobertura continuará con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las jugadas más polémicas.