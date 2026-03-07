El Valencia echa para atrás un fichaje que tenía encaminado

El club de Mestalla planifica la próxima temporada en la que se pretende reforzar todas y cada una de la posiciones de la plantilla que actualmente entrena Carlos Corberán. Para la de centrocampista había conversaciones avanzadas por Aliou Dieng pero ha habido un giro de guion

El Valencia CF ya está peinando el mercado en busca de fichajes de cara a la próxima temporada en el cual, la dirección deportiva, tiene el objetivo de mejorar las máximas posiciones posibles en la plantilla. De hecho, el club de Mestalla está trabajando tan rápido que tiene una incorporación cerrada, la de Justin de Haas, y tiene otros frentes abiertos, siendo uno de ellos el de Aliou Dieng. Un refuerzo que estaba encaminado y en el que ha habido un giro de guion ya que ahora su fichaje se ha echado para atrás.

El Valencia CF frena el fichaje del centrocampista Aliou Dieng

El Valencia CF, más allá de lo que pase esta temporada con el equipo que entrena Carlos Corberán que aún no tiene asegurada la permanencia en Primera división, trabaja contando en que el conjunto valencianista continuará en la élite del fútbol español. Es por ello que la nueva dirección deportiva que ha creado Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, se dedica a detectar talento y fichar antes que otros clubes.

Uno de los refuerzos que tenía muy encaminado el Valencia CF era el de Aliou Dieng, centrocampista del Al-Ahly de Egipto, pero su incorporación ahora se ha visto frenada según informa Deportes COPE Valencia.

Aliou Dieng es un centrocampista de 28 años que esta temporada está brillando en el Al-Ahly de Egipto con el que ha disputado un total de 28 partidos y 1.919 minutos, en los que ha marcado un gol de la Champions League de África. El de Malí era una opción interesante que el Valencia CF manejaba ya que el africano acaba contrato al final de esta campaña y, por tanto, el Valencia CF no tendría que desembolsar un sólo euro en su fichaje. Una operación que entraba dentro de los parámetros económicos del club de Mestalla.

Sin embargo, ha habido un giro de guion y ahora el Valencia CF, que tenía buenas referencias del futbolista, tiene otros planes y ha frenado el fichaje de Aliou Dieng.

Guido Rodríguez, el principal objetivo del Valencia CF para reforzar la posición de centrocampista de cara a la próxima temporada

Una de las razones que ha frenado el fichaje de Aliou Dieng por el Valencia CF ha sido el buen hacer de Guido Rodríguez en sus primeros partidos con la camiseta del club de Mestalla.

El argentino está convenciendo y el Valencia CF quiere que siga más allá de esta temporada, firmó hasta el final de la misma. Guido Rodríguez se ha convertido en la primera opción para reforzar la posición de centrocampista de cara a la siguiente campaña.

Otro de los motivos que han echado atrás el fichaje de Aliou Dieng es que el Valencia CF actualmente cuenta con Ugrinic, Javi Guerra, Pepelu y el deseo de querer quedarse con Guido Rodríguez de cara al futuro. Por tanto, hay sobrepoblación de futbolistas en una posición en la que está sobre la mesa la opción de que salga Baptiste Santamaría e, incluso, André Almeida, quien ha perdido mucho protagonismo en las últimas semanas.