El Valencia completa el último trámite para la llegada de Aliou Dieng: el segundo fichaje para la 26/27

El jefe de los servicios médicos del club che se desplazó la pasada semana a Egipto para someter al centrocampista malí al preceptivo reconocimiento médico, dejando de ese modo atada su incorporación de cara a la próxima campaña

El Valencia cerró un mercado de enero a priori positivo con tres fichajes de nivel. Carlos Corberán ha sumado competitividad y experiencia en la defensa, el centro del campo y la delantera con la llegada de Unai Núñez, Guido Rodríguez y Umar Sadiq. Y aún dispondrá de un cuarto refuerzo con la llegada de Renzo Saravia como agente libre para apuntalar un lateral derecho que se ha quedado temblando tras la lesión de Dimitri Foulquier, que ha sido dado de baja en LaLiga.

Pero la maquinaria che no se detiene. Al mismo tiempo que se trabaja en las renovaciones de Dimitrievski o Thierry Correia, la dirección deportiva que comanda Lisandro Isei aprovechó también la ventana invernal para dejar atados otros dos refuerzos de cara a la próxima campaña. Así, el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, ya confirmó el acuerdo con el central Justin de Haas, al que el Famalicao no quiso dejar salir en enero y verá marcharse gratis, pues acaba contrato el 30 de junio.

Se suma al central Justin de Haas

El ejecutivo británico calificó al defensor neerlandés, de 26 años, como "un jugador top que mejorará al equipo", añadiendo además que su contratación forma parte de "una transición en el club que cuenta con el apoyo del presidente". Pero, además, también avanzó que hay otro jugador "cerca de estar fichado", en clara alusión a Aliou Dieng. Una operación que, en realidad, se encuentra ya también cerrada, aunque no será oficial hasta que expire su vinculación con el Al-Ahly a la conclusión del presente curso, como en el caso de De Haas.

El Valencia ofertó en enero y recalará gratis en verano

La llegada del pivote africano estuvo sobre la mesa en enero, antes de conseguir el fichaje de Guido Rodríguez. Incluso se lanzó una oferta de medio millón de euros que su club rechazó, aunque existían dudas sobre si sería capaz de ofrecer rendimiento inmediato, que es lo que pedía Corberán, dada su inexperiencia en el fútbol europeo. Pero en la dirección deportiva de manejan informes muy positivos y se tiene el convencimiento de que el internacional malí podrá aclimatarse al ritmo del fútbol español, más si cabe con una pretemporada de por medio.

Por ello, según ha desvelado el programa '90 Minuts' de À Punt, el jefe de los servicios médicos del Valencia, el doctor Pedro López Mateu, se desplazó la pasada semana hasta Egipto para someter al mediocentro al preceptivo reconocimiento médico en una clínica de El Cairo, dejándolo así todo atado de cara al próximo verano, cuando aterrizará a coste cero.

Convencidos de su valía pese a no haber jugado en Europa

A sus 28 años, Aliou Dieg ha desarrollado su carrera entre su país natal (Djoliba AC), Argelia (MC Alger), Arabia Saudí (Al-Kholood) y Egipto, donde es un fijo en el Al-Ahly, con el que suma más de 250 partidos oficiales. Además, ha sido internacional en 46 ocasiones con Mali, con la que disputó la reciente Copa de África.

Su fichaje encaja en los parámetros económicos que se manejan en Mestalla. Pero además de suponer una oportunidad de mercado, en el Valencia confían en la valía de un futbolista que destaca por su potencia física y su capacidad para abarcar campo y recuperar balones. Los técnicos consideran que puede ser una pieza importante para dotar al equipo de mayor equilibrio en la zona ancha.