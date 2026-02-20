La oferta que rechazó Saravia para fichar por el Valencia

El argentino, que es futbolista libre desde que acabara su contrato con el Atlético Mineiro de Brasil el pasado mes de diciembre, le ha dado prioridad al club de Mestalla a pesar de tener una interesante propuesta de Orlando City de la MLS de Estados Unidos

El Valencia CF no se ha quedado de brazos cruzados debido a la plaga de bajas que ha azotado a los futbolistas que juegan en la posición de lateral derecho. Los problemas físicos recurrentes de Thierry Correia y la operación de rodilla de Foulquier han provocado que la dirección deportiva del club de Mestalla haya acordado el fichaje de Renzo Saravia, el cual ocupará la ficha de Foulquier el cual ha sido dado de baja porque no jugará el resto de la temporada. Una operación que se ha hecho porque el argentino rechazó una oferta de Orlando City de la MLS de Estados Unidos.

Renzo Saravia tuvo una buena propuesta del Orlando City

Renzo Saravia siempre le dio prioridad a fichar por el Valencia CF por encima de todo. A pesar de ello, eso no impidió que el argentino contara con otras propuestas que pudieron poner en peligro su llegada al equipo que entrena Carlos Corberán.

Saravia ha tenido total libertad para elegir con qué equipo fichar ya que el lateral derecho era agente libre desde que acabara contrato con el Atlético Mineiro de Brasil al final del año 2025. El argentino ha esperado ofertas y se ha decantado por la del Valencia CF con el que se compromete hasta el final de temporada.

No ha sido la única, ya que Renzo Saravia tuvo sobre su mesa la opción de unirse al Orlando City, de la pujante MLS de Estados Unidos. Una oferta que, a priori, sobre el papel, es mejor para el jugador ya que le garantiza los dos próximos años según informa Tribuna Deportiva. Un detalle que es muy importante para cualquier jugador y más para Renzo Saravia que tiene 32 años.

A pesar de ello, Renzo Saravia no dudó en ningún momento y siempre tuvo como prioridad firmar por un Valencia CF que le dará la oportunidad de volver a jugar en Europa. No hay que olvidar que el argentino ya defendió la camiseta del Oporto.

Renzo Saravia llega al Valencia CF para darle profundidad a una posición de lateral derecho en donde hay dudas con el estado físico de Thierry Correia y en el que ha tenido que jugar de manera puntual Unai Núñez, quien es central. El argentino disputó la pasada temporada con Atlético Mineiro 31 partidos y 1.576 minutos. Se trata, por tanto, de una solución de urgencia para el entrenador Carlos Corberán de cara a lo que resta de temporada.