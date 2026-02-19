El Valencia ata a largo plazo a su futuro en la portería

Después de sellar la continuidad de Cristian Rivero, el club de Mestalla blinda aún más la posición de portero ya que ha conseguido cerrar la renovación del prometedor Raúl Jiménez, habitual en las categorías inferiores de la Selección Española, que acaba contrato al final de esta temporada

El Valencia CF se ha movido con presteza y ha conseguido cerrar la renovación del prometedor portero Raúl Jiménez, evitando así que una de las grandes joyas de su cantera se pudiera marchar totalmente gratis al final de esta temporada. Un movimiento estratégico del club de Mestalla que blinda aún más su portería de cara al futuro ya que hay grandes esperanzas puestas en que este guardameta, habitual en las categorías inferiores de la Selección Española, defienda el arco valencianista por muchos años.

Raúl Jiménez acababa contrato al final de esta temporada, pero el Valencia CF ha negociado con el joven, de sólo 19 años, alcanzando un acuerdo que se extiende hasta el 30 de junio de 2028. Su cláusula de rescisión queda fijada en 60 millones de euros.

El plan del Valencia CF con la portería de cara a la próxima temporada

Esta renovación, de una de sus grandes promesas en la posición de portero, se une a la recién anunciada de Cristian Rivero que se quedará con el rol de tercer portero.

Por el momento, Raúl Jiménez seguirá en la cantera del Valencia CF o saldrá cedido, ya que la dirección deportiva, en principio, trabaja en renovar a Stole Dimitrievski, quien acaba contrato al final de esta temporada, y busca otro guardameta que ocupe el puesto de Julen Agirrezabala que va a regresar al Athletic Club una vez termine su cesión en el club de Mestalla el cual no tiene previsto ejecutar la opción de compra que tiene sobre él y que quedó fijada en unos 12 millones de euros.

Comunicado del Valencia CF haciendo oficial la renovación de Raúl Jiménez hasta el 30 de junio de 2028

'El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Raúl Jiménez para que el guardameta del VCF Mestalla continúe su formación en la Academia VCF.

Raúl Jiménez, nacido en 2006 en Catral (Alicante), llegó a la Academia VCF en el verano de 2020 y desde ese momento ha ido dando pasos hasta llegar al VCF Mestalla, equipo con el que debutó el pasado curso cuando todavía estaba en etapa juvenil.

Además, el portero alicantino, que fue uno de los jugadores destacados del VCF Juvenil A que la pasada temporada fue subcampeón en la Copa de Campeones, ya ha ido convocado con el primer equipo en varias ocasiones.

INTERNACIONAL SUB-20 CON ESPAÑA

Raúl Jiménez es un habitual de las convocatorias de las categorías inferiores de la Selección Española con la que ha participado en importantes campeonatos como el Europeo Sub-17, Mundial Sub-17, Europeo Sub-19 (campeón en 2024 y subcampeón en2025) y este mismo curso en el Mundial Sub-20'.