LaLiga amplía su denuncia y destaca la provocación de Cömert en el derbi valenciano

El escrito remitido inicialmente al Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia no recogía el gesto del central del Valencia en la celebración del triunfo, pero ahora sí se hace alusión a su provocación a la afición y los jugadores del Levante

El derbi del pasado domingo entre Levante y Valencia sigue dando mucho que hablar en la capital del Turia. Más allá del triunfo che, la acción que todos comentan es la protagonizada por Eray Cömert a la conclusión del choque. El suizo agarró un banderín de córner para transformarlo con su camiseta en una improvisada bandera con la que fue a celebrar la victoria frente a los aficionados locales, provocando una tangana entre jugadores de ambos equipos y el lanzamiento de objetos desde la grada.

Uno de las botellas lanzadas impactó en el propio central, pero desde la entidad de Mestalla han descartado denunciar dicha agresión para no echar más leña al fuego. Incluso Cesar Tárrega pidió disculpas públicamente por el gesto realizado por su compañero, que también aclaró que no pretendía "humillar" al Levante. Pero el Comité de Competición aún podría entrar de oficio, más si cabe tras la ampliación del informe de denuncia presentado por LaLiga ante dicha instancia federativa, así como ante la Comisión Antiviolencia.

Lanzamientos de objetos y cánticos en el informe inicial

En un primer momento, desde el organismo presidido por Javier Tebas no se hizo una mención especial a la acción de Cömert, que tampoco apareció en el acta al producirse con el encuentro finalizado, estando ya por entonces el cuarteto arbitral en su vestuario. Así, el informe en el que se enumeran las incidencias del duelo disputado en el Ciutat de València solo recogió inicialmente el lanzamiento de objetos y los cánticos ofensivos de uno y otro bando que pudieron escucharse, además de algunas deficiencias en la prevención o en las instalaciones.

En concreto, en el punto 11 del escrito se indica que “8 minutos después de la finalización del partido, aficionados locales ubicados en las cercanías de la zona de grada visitante, esto es, el córner entre Gol Alboraya y Grada Lateral lanzaron varias botellas de agua hacia dicha zona, obligando a la intervención de Policía Nacional”. Mientras, en el punto número 12 se añade que “unos 10 minutos después de la finalización del partido, aficionados locales ubicados en las cercanías del túnel de vestuarios, en Tribuna, lanzaron botellas con tapón en el instante que los jugadores del club visitante accedían a los vestuarios, llegando a impactar una de estas en un jugador del club visitante”.

Según LaLiga, provocó "una situación de tensión"

Pero ahora desde LaLiga han querido aclarar que esos hechos se produjeron motivados por una provocación previa, lo que da más argumentos a una posible sanción para el central valencianista. "Los hechos descritos en los puntos 11 y 12 mencionados con anterioridad (lanzamiento de objetos) se producen después de que el jugador visitante Cömert se dirigiese a la zona donde se encontraba parte de la afición del Valencia CF, prendiese un banderín de córner, colocase su camiseta sobre el mismo y hondease esta a modo de bandera”.

Al respecto, se explica que "este gesto provocó una situación de tensión con miembros del cuerpo técnico, jugadores y aficionados locales, siendo necesaria la intervención de la Policía Nacional y de los vigilantes de seguridad para restablecer la calma”.

Atenuantes para el Levante

De este modo, el escrito exculpa en parte a la afición de un Levante que también se expone pese a todo a una sanción por el botellazo, aunque se destacan también las medidas adoptadas para evitar los incidentes. “El club local emitió a través de los videomarcadores mensajes en contra de la violencia e insultos de forma aleatoria durante todo el desarrollo del encuentro y tras el cántico del minuto 94 con el siguiente texto. 'Se recuerda a los espectadores que están prohibidos los cánticos y actitudes que resulten ofensivos y contrarios a la tolerancia y al respeto'”, finaliza la ampliación.