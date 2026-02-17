Cömert y Pepelu, protagonistas del informe de LaLiga al Comité Antiviolencia

LaLiga ha informado al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia del botellazo que recibió el defensa del Valencia Eray Cömert al acabar el derbi entre el Levante y su equipo en el Ciutat de València así como insultos reiterados a Pepelu

El Levante - Valencia dejó, al final del partido, unas bochornosas imágenes que no han pasado desapercibido para LaLiga ni para el Comité de Competeción de la RFEF, Cömert, tras una celebración con un banderín y una camiseta del Valencia, sufrió un botellazo por parte de la grada, mientras que Pepelu recibió insultos durante todo el partido, por lo que LaLiga ha puesto estos hechos en conocimiento del Comité Antiviolencia.

LaLiga ha informado al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia del botellazo que recibió el defensa del Valencia Eray Cömert al acabar el derbi entre el Levante y su equipo en el Ciutat de València así como insultos reiterados al visitante Pepelu, que dejó el club 'granota' para fichar por el vecino. Así lo recoge la 'Nota Informativa' de LaLiga en la que se recogen diversas situaciones de los partidos de la última jornada. En el caso del derbi del Ciutat, la nota incluye también que la afición valencianista cantó en dos ocasiones 'puto sapo el que no bote'.

El informe explica que ocho minutos después de la finalización del partido "aficionados locales ubicados en las cercanías de la zona de grada visitante, esto es, el córner entre Gol Alboraya y Grada Lateral lanzaron varias botellas de agua hacia dicha zona, obligando a la intervención de Policía Nacional".

Además, dice que dos minutos después "aficionados locales ubicados en las cercanías del túnel de vestuarios, en Tribuna, lanzaron botellas con tapón en el instante que los jugadores del club visitante accedían a los vestuarios, llegando a impactar una de estas en un jugador del club visitante", en referencia a Cömert.

En cuanto a los insultos a Pepelu, LaLiga informa de que en siete ocasiones, algunas antes del inicio del encuentro, se cantó 'Pepelu es una rata', un lema que según recoge se lanzó principalmente desde dos sectores pero que se coreó desde otras partes de la grada.

Cömert se disculpa con el Levante

Sobre el incidente ya se pronunció Cömert, que se disculpó con los aficionados del Levante ofendidos: Me gustaría aclarar que bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados. Sé que son semanas difíciles para el Levante también y entiendo que haya gente que lo haya interpretado como una falta de respeto y se haya molestado" . Cömert agregó que "ha sido una reacción fruto de las emociones de un derbi y de la alegría y satisfacción que supone para nosotros ganar este partido en la situación en la que estamos".