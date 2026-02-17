Parte médico de Diego López: lesión y tiempo de baja

El extremo se lesionó el pasado sábado durante el entrenamiento previo al partido contra el Levante UD. Las molestias musculares fueron a mayores durante el paso de las horas y ahora se ha confirmado que el asturiano estará alejado de los terrenos de juego durante varias semanas

Se confirman las malas noticias para el Valencia CF con la lesión de Diego López debido a que el extremo sufre una lesión en la rodilla, no muy grave eso sí, que le va a mantener de baja durante varias semanas en el mejor de los casos. Es por ello que Diego López no va a estar disponible para ayudar a su equipo de cara a este tramo importante de LaLiga en donde el Valencia CF se está jugando la permanencia en Primera división.

El Valencia CF ha comunicado que Diego López fue sometido a pruebas médicas que han confirmado que sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. De este modo, el extremo se va a perder seguro el partido de LaLiga contra el Villarreal CF, tiene muy difícil estar disponible en el encuentro frente a CA Osasuna y la opción que gana enteros para su regreso a los terrenos de juego es que pueda contar con minutos contra el Deportivo Alavés.

Y es que en el mejor de los casos, el Valencia CF espera que Diego López esté de baja durante unas tres o cuatro semanas aproximadamente. Su vuelta a los terrenos de juego estará condicionada a su recuperación la cual se basará en un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación tal y como ha comunicado el club valencianista.

Así se produjo la lesión de Diego López, extremo del Valencia CF

Diego López se sumó a la enfermería del Valencia CF el pasado sábado cuando en el último entrenamiento antes del partido liguero contra el Levante UD sufrió un mal gesto que le provocó el esguince de rodilla.

Al inicio, Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, iba a contar con Diego López, pero con el paso de las horas las molestias del extremo aumentaron y el futbolista se quedó fuera de la convocatoria, sumando así su segundo encuentro consecutivo sin tener minutos ya que tampoco jugó contra el Real Madrid debido a una decisión técnica del propio Carlos Corberán.

Comunicado del Valencia CF anunciando la lesión de Diego López

'Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Diego López padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, que sufrió en el entrenamiento del pasado sábado.

El extremo valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo'.