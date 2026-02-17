Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 17 de febrero

Has siete finales tendrán lugar en la undécima jornada de los Juegos de Invierno, empezando por la final femenina Slopestyle de snowboard

¡Muy buenos días y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos la undécima jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 , la cual se celebra este martes 17 de febrero . En esta ocasión habrá hasta siete finales , incluyendo la combinada nórdica ; eso sí, no tendremos presencia española en todo el día. ¡Comenzamos!

La jornada dará comienzo a las 09:05 con tres partidos de curling, mientras que las primeras medallas de la sesión de mañana no llegarán hasta las 13:00 horas con la final femenina Slopestyle de snowboard. Poco después, y también ha mediodía, se disputarán tanto la combinada nórdica con trampolín largo individual y esquí de fondo, como el biatlón de relevos 4x7,5km en categoría masculina.

Ya para la sesión vespertina llegará el momento de la persecución por equipos del patinaje de velocidad, el Big Air de esquí acrobático masculino y el bobsleigh por parejas masculino, comenzando este a eso de las 21:00 horas y siendo la última final del día. Por cierto, como decíamos, en esta ocasión no habrá presencia española.

Noruega sigue al frente de Milano Cortina 2026

Respecto al medallero de los Juegos de Invierno, Noruega mantiene una cómoda renta respecto al resto de países, ya que acumula hasta 12 oros, teniendo un total de 28 medallas. Por detrás quedan Italia, la anfitriona, con ocho oros, mientras que Estados Unidos y Países Bajos suman seis. España no se ha estrenado y se le empiezan a agotar las oportunidades.