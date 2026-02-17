Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la décima jornada en Milano Cortina 2026

Francia pierde varias plazas en un medallero en el que se estrena Georgia con la plata de Anastasiia Metelkina y Luka Berulava en patinaje artístico por parejas

En una jornada accidentada por la complicada meteorología, finalmente se han podido disputar todas las finales previstas, si bien en los saltos por equipos se tuvo que anular la última ronda a causa de una profusa nevada que hizo que las puntuaciones para repartir medallas fuesen las de los anteriores saltos; eso sí, poco importó a una Austria que pasó por encima de todos sus rivales.

Yendo por partes, en la mañana vimos a Países Bajos marcar otro hito en el patinaje de velocidad con una Xandra Velzeboer que consigue su segundo oro de los Juegos de Milano Cortina 2026 en los 500 metros. Fue la antesala a una de las imágenes del día, ver al noruego McGrath yéndose campo a través para quitarse de en medio tras fallas estrepitosamente en el eslalon, prueba que se terminó llevando Loïc Meillard.

Ya en la sesión vespertina –más bien de noche–, Austria logró el señalado oro en saltos por equipos, Elana Meyers se coronó en monobob femenino, Megan Oldham conquistaba el Big Air de esquí acrobático y para cerrar era la pareja japonesa formada por Miura Riku y Kihara Ryuichi la que firmaba la mejor rutina en patinaje artístico.

Pese a tanto movimiento, Noruega sigue dominando con claridad el medallero al tener hasta 12 oros. Por detrás queda Italia, la anfitriona, con ocho, y ya en tercer lugar Estados Unidos con seis (Países Bajos tiene los mismos).

Medallas de la jornada 10 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Patinaje de velocidad (500 metros femeninos)

1. Xandra Velzeboer (Países Bajos) - 1:28.437

2. Courtney Sarault (Canadá) - 1:28.523

3. Kim Gil-li (Corea del Sur) - 1:28.614

Eslalon de esquí alpino

1. Loïc Meillard (Suiza) 1:53.61

2. Fabio Gstrein (Austria) 1:53.96 (+0.35)

3. Henrik Kristoffersen (Noruega) 1:54.74 (+1.13)

Saltos de esquí por equipos

1. Austria

2. Polonia

3. Noruega

Monobob femenino

1. Elana Meyers (Estados Unidos)

2. Nolta (Alemania)

3. Humpries (Estados Unidos)

Big Air de esquí acrobático

1. Megan Oldham (Canadá)

2. Eileen Gu (China)

3. Flora Tabanelli (Italia)

Patinaje artístico por parejas

1. Miura Riku y Kihara Ryuichi (Japón)

2. Anastasiia Metelkina y Luka Berulava (Georgia)

3. Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin (Alemania)

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 16 de febrero

1. Noruega - 12 oros, 7 plata, 9 bronces (28 medallas)

2. Italia - 8, 4, 11 (23)

3. Estados Unidos - 6, 8, 5 (19)

4. Países Bajos - 6, 5, 1 (12)

5. Austria - 5, 7, 3 (15)

6. Suecia - 5, 5, 1 (11)

7. Suiza - 5, 2, 3 (10)

8. Alemania - 4, 7, 6 (17)

9. Francia - 4, 7, 4 (15)

10. Japón - 4, 5, 9 (18)

11. Australia - 3, 1, 1 (5)

12. Gran Bretaña - 3, 0, 0 (3)

13. Canadá - 2, 4, 5 (11)

14. Chequia - 2, 2, 0 (4)

15. Eslovenia - 2, 1, 1 (4)

16. Corea del Sur - 1, 2, 3 (6)

17. Kazajstán - 1, 0, 0 (1)

+. Brasil - 1, 0, 0 (1)

19. China - 0, 3, 2 (5)

20. Polonia - 0, 3, 1 (4)

21. Nueva Zelanda - 0, 1, 1 (2)

+. Letonia - 0, 1, 1 (2)

23. Georgia - 0, 1, 0 (1)

24. Finlandia - 0, 0, 3 (3)

25. Bulgaria - 0, 0, 2 (1)

26. Bélgica - 0, 0, 1 (1)