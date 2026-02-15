Imanol Alguacil, de regreso a España

El periplo del técnico vasco en tierras árabes ha finalizado tras la última y dolorosa derrota que encajó Al Shabab

Imanol, en el homenaje que le hicieron en la Real Sociedad antes de irse.IMAGO

La primera aventura de Imanol Alguacil en el extranjero ha tocado a su fin. Tras siete años como entrenador de la Real Sociedad, decidió probar suerte en la liga de Arabia Saudí y esta le ha dado la espalda.

Al Shabab, su exequipo ya, encajó una dura derrota en su casa ante Al Ahli (2-5) y, según la prensa árabe, el periplo del técnico vasco en el conjunto del SHG Arena ha finalizado.

Este nuevo varapalo recibido coloca a Al Shabab cerca de los puestos de descenso y la directiva del equipo de Riad ha decidido dar un giro al proyecto para intentar reconducir la situación deportiva.

Cabe recordar que Imanol había comenzado febrero consiguiendo dos victorias consecutivas frente a Al Feiha y Al Hazm, pero las derrotas ante Al Kholood Club y la última goleada en casa han resultado definitivas para su futuro.

En la actualidad, Al Shabab marcha décimotercero en la clasificación con seis puntos sobre el descenso y a 34 del liderato que pertenece a Al Hilal.

Un entrenador más para la reserva de LaLiga EA Sports

De esta forma, ahora habrá que ver qué se plantea Imanol Alguacil en su cabeza tras poner fin a su periplo en Arabia: ¿Esperar un banquillo de Primera en LaLiga EA Sports o volver a probar otra experiencia en el extranjero?.

Su bagaje con la Real Sociedad (330 partidos) le acreditan como un técnico a tener en cuenta como posible relevo en la liga española.

Es cierto que, en tierras árabes, su balance deportivo ha sido muy pobre: 24 encuentros oficiales, con un registro de seis victorias, siete empates y once derrotas. El objetivo que le marcaron al inicio del curso era pelear por plazas continentales, ya fuera en la versión asiática de la Champions o en la equivalente a la Europa League, pero la realidad competitiva ha sido muy distinta.

Pero tampoco es menos cierto que ha vivido con mucha inestabilidad en el club debido a las dificultades económicas que han ido arrastrando. Asimismo, la situación vivida por el capitán y referente del equipo, Yannick Carrasco, también revolucionó su vestuario ante una posible fuga del exjugador del Atlético de Madrid.

Al Shabab no tiene aún a su sustituto cerrado

Era un secreto a voces que si no ganaba al Al Ahli su aventura en el club había terminado. No obstante, falta que su destitución se haga oficial por el club árabe, quien en las últimas semanas ya había estado sondeando el mercado de entrenadores en busca de sus sustituto. Algo que, al parecer, todavía no tienen cerrado y de ahí el retraso en anunciar el despido del técnico oriotarra.