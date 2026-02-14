Así queda la clasificación de la Bundesliga tras los triunfos de Leverkusen y Bayern Múnich en la jornada 22 de la liga alemana

Este sábado se disputaron un total de seis encuentros en la jornada 22 de la Bundesliga donde se midieron Leverkusen y St. Pauli, Eintracht y Gladbach, Hamburgo y Union Berlin, Hoffenheim y Friburgo, Werder Bremen y Bayern Múnich, Stuttgart y Colonia

La Bundesliga tuvo este sábado una jornada muy intensa en la que jugaron cuatro de los seis primeros clasificados de la Liga en Alemania. Este sábado se midieron en la jornada 22 Leverkusen y St. Pauli, Eintracht y Gladbach, Hamburgo y Union Berlin, Hoffenheim y Friburgo, Werder Bremen y Bayern Múnich, Stuttgart y Colonia.

Leverkuen 4-0 St. Pauli

El Leverkusen se dio un auténtico festín ante un St. Pauli que poco pudo hacer con los goles de Quansah y Schick en los minutos 13 y 14. En la segunda mitad, Tapsoba marcó en el 52. Kofane, el ex del Albacete, entró en el 52 y vio como Poku hacía el definitivo 4-0 en el 78 para que el Leverkusen siga en puestos de Champions League.

Por otro lado, Eintracht de Francfort, Hamburgo y Hoffenheim cosecharon triunfos ante Gladbach, Union Berlin y Friburgo. El Stuttgart, en el último partido de este sábado, hizo lo propio venciendo al Colonia por 3-1.

Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich

La insistente presión del Borussia Dortmund aún no afecta al Bayern Múnich, cuya respuesta es concluyente, a la altura de la firmeza de su liderato, en la que recobró los seis puntos de ventaja con su victoria de este sábado por 0-3 contra el Werder Bremen, resuelta por dos goles de Harry Kane en la primera parte y agrandada por otro de Leon Goretzka en la segunda.

Neuer mete miedo al Bayern Múnich con una posible lesión

El único contratiempo, sin embargo, apunta al portero Manuel Neuer, cambiado al descanso aparentemente por una lesión, tras jugar toda la primera parte. Fue cambiado en el intermedio por Urbig. Un síntoma de alerta para el Bayern, a la espera de la información del club sobre su posible dolencia y cuál es el alcance, cuando aparece en el horizonte el tramo más definitivo en la Liga de Campeones, en la Bundesliga y en la Copa de Alemania.

Resultados actualizados de la Bundesliga

Clasificación actualizada de la Bundesliga