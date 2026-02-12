El Bayern confirma conversaciones con Kane, pero sin oferta oficial sobre la mesa

El Bayern Múnich mantiene contactos con Harry Kane, pero aún no inicia negociaciones formales para extender su contrato más allá de 2027

El Bayern Múnich ofreció nuevos detalles sobre la situación contractual de Harry Kane, aunque el mensaje dejó cierto margen de incertidumbre. El director deportivo del club bávaro, Max Eberl, confirmó que existe comunicación constante con el delantero inglés, pero admitió que las negociaciones formales para una renovación todavía no han comenzado.

Aunque previamente se había hablado de “conversaciones”, la realidad es que aún no se ha iniciado un proceso concreto para extender el vínculo del capitán de Inglaterra, cuyo contrato actual se extiende hasta el verano de 2027. Desde la dirigencia recalcan que no hay urgencia inmediata, pero sí la intención de dar pasos en los próximos meses.

Cláusula de salida y cifra millonaria

Uno de los puntos que más inquieta en Alemania es la existencia de una cláusula de rescisión que podría activarse en futuras ventanas de transferencias. Según reportes, en 2026 bastaría una oferta cercana a 57 millones de libras (aproximadamente 78 millones de dólares) para liberar al atacante.

Considerando el rendimiento del goleador, esa cifra podría resultar atractiva para varios gigantes europeos. Kane, de 32 años, ha demostrado una regularidad extraordinaria desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur en 2023, donde se marchó como máximo artillero histórico del club londinense.

Impacto inmediato en Baviera

Desde que aterrizó en el Allianz Arena, Kane ha firmado números impresionantes: 123 goles en 129 partidos, además de conquistar dos Botas de Oro en Alemania y levantar un título de Bundesliga. El delantero rompió así la llamada “maldición” que lo acompañó en Inglaterra, donde no logró títulos colectivos.

Su capacidad anotadora y liderazgo lo han convertido en una pieza esencial del proyecto bávaro. Por ello, en Múnich no contemplan con facilidad su salida, especialmente cuando el equipo compite al más alto nivel tanto en la liga alemana como en la Champions League.

Kane, dispuesto a seguir

El propio futbolista ha dejado claro en reiteradas ocasiones que se siente cómodo en Alemania. Su familia se ha adaptado plenamente a la vida en Múnich y el atacante ha calificado su traspaso como “una de las mejores decisiones” de su carrera.

Kane ha manifestado estar abierto a prolongar su estadía, destacando el nivel competitivo del Bayern y la atmósfera del fútbol germano. Además, ha subrayado que no contempla otros destinos por ahora, pues considera al club muniqués como uno de los mejores equipos de Europa.

Interés internacional y posible presión

A pesar de la tranquilidad que transmiten ambas partes, clubes como el Barcelona y varios equipos de la Premier League han sido vinculados con un posible movimiento en verano. En el caso del conjunto catalán, la necesidad de reemplazar a Robert Lewandowski podría abrir la puerta a una ofensiva por el goleador inglés.

Por otro lado, el récord histórico de máximos goleadores en Inglaterra sigue siendo un atractivo pendiente para Kane, lo que alimenta especulaciones sobre un eventual regreso a su país.

Temporada clave antes del Mundial 2026

En lo deportivo, el Bayern marcha como líder de la Bundesliga, con ventaja sobre sus perseguidores, y mantiene aspiraciones firmes en la Champions. Kane suma ya 41 goles en 38 encuentros esta temporada y está cerca de igualar su mejor registro con el club.

Tras la campaña alemana, el delantero pondrá el foco en el Mundial 2026, donde Inglaterra parte como candidata al título bajo la dirección de Thomas Tuchel. Con ese horizonte en mente, la decisión sobre su futuro podría definirse después de concluir la temporada.