Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 12 de febrero

¡Buenos días! Comenzamos la retransmisión de una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 , en la que España tratará de dar un paso más en sus ambiciones en esta cita olímpica invernal.

Estos son las finales y las horas a las que se disputan en esta jornada del jueves 12 de febrero en los Juegos de Milano Cortina:

Éste es el progama completo de este jueves , que arranca con cuatro partidos de curling por equipos y con el skeleton, al que le llega al fin la hora de la verdad. Aunque muy pronto, a parir de las 10:00, tendremos a Lucas Eguibar y a Álvaro Romero en acción.

"Creo que la salida va a ser muy importante. Va a influir mucho. Si la haces muy bien se puede sacar buena distancia. Siempre he salido bien, he estado fuerte, estos días he estado bastante bien. En las curvas puedo ser agresivo, en la tres por ejemplo creo que puedo adelantar si lo necesito".

"Quería hacer la ronda que he hecho en la primera; que me dio la puntuación necesaria para poder entrar. Y en la segunda he podido mejorarla incluso. (...) Me he sentido súper-bien. Por la mañana estaba muy nerviosa, porque tenía que sacarlo todo para poder estar en la final"

La hora de la verdad ha llegado también en esta espectacular disciplina, donde España -sin el retirado Ander Mirambell -, no cuenta con representación por primera vez en veinte años. Tras varias sesiones de entrenamiento, acaba de arrancar la primera de la cuatro carreras que mañana coronarán al nuevo campeón olímpico.

Tras una emocionante jornada de miércoles en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, ya que vimos Daniel Milagros convirtiéndose en el primer español en competir en patinaje de velocidad en toda la historia de los Juegos Olímpicos, así como a las parejas Olivia Smart - Tim Dieck y Sofia Val y Asaf Kazimov haciéndonos vibrar con danza sobre hielo, ese jueves 12 de febrero llega para los nuestros con la primera gran oportunidad para conseguir medalla con Queralt Casteller en la final de halfpipe femenino (snowboard).

La española confirmó su clasificación para la final con una segunda ronda de 81.00 puntos, lo que le permitió ser séptima en la ronda clasificatoria y dejar claro que estará en la lucha por las medallas tras su gran paso al frente en Beijing 2022. "Hoy vine a dar lo mejor de mí, con el objetivo de estar entre 12 riders que pasaran la final, así que estoy muy contenta", sentenciaba tras lograr el pase a la final.

Y más snowboard. Tanto Álvaro Romero, debutante, y Lucas Eguibar, participarán en el cross desde mediodía; y claro, esperamos verles en clasificación, octavos, cuartos, semifinales y por supuesto en la final. En el caso de Eguibar, todo un veterano, espera obtener la recompensa a una carrera en la que ha sufrido múltiples lesiones. "Tras Beijing 2022, estuve a punto de retirarme por los problemas de espalda porque no encontraba solución. Estuve muy mal. Muy muy, muy mal. No podía hacer nada". destaca.

Las finales del 12 de febrero en Milano Cortina 2026

Respecto a las finales que viviremos en el día de hoy, tenemos la final femenina de Super-G de esquí alpino, la final femenina de 10 km de esquí de fondo, la final masculina de moguls en esquí acrobático, la final de Snowboard Cross masculino, la final femenina de Halfpipe de snowboard, la final de relevos de luge (trineo), la final femenina de 500 m y la final masculina de 1000 m en patinaje de velocidad en pista corta, así como la final femenina de 5000 m en patinaje de velocidad de larga pista. ¡Toca disfrutar!