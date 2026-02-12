Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y donde ver en TV hoy 12 de febrero los Juegos de Invierno 2026

Queralt Castellet y Lucas Eguibar se juegan las medallas en una gran jornada del jueves en los Juegos Olímpicos de milano Cortina 2026

Queralt Castellet y Lucas Eguibar, dos de las mayores opciones a medalla que España tiene en estos Juegos de Milano Cortina 2026, se la juegan en una jornada del jueves 12 de febrero que llega cargada de finales, en la que volvemos a ver a varias de las estrellas de esta cita olímpica y en la que habrá una especial atención a los españoles.

Castellet se ganó el premio de competir en una nueva final y defender su plata olímpica en la clasificación, que pasó sobrada. Ahora tiene la cita a partir de las 19:30 en la final de halpipe.

También en snowboard, tanto Lucas Eguibar como Álvaro Romero, comienzan a competir a partir de las 10:00 en la prueba de snowboard cross, donde tras varias rondas, las finales se vivirán a mediodía, a las 14:56.

Esas serán las horas que acapararán la atención de los aficionados españoles, que vieron este miércoles como sus patinadores Olivia Smart y Tim Dieck se quedaban a un paso de sumar el primer diploma olímpico para el deporte español en estos Juegos.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy jueves 12 de febrero

09:05 horas - Curling: Corea-Estados Unidos - Femenino, Round Robin

09:05 horas - Curling: Japón-Suecia - Femenino, Round Robin

09:05 horas - Curling: Italia-Suiza - Femenino, Round Robin

09:05 horas - Curling: Canadá-Dinamarca - Femenino, Round Robin

09:30 horas - Skeleton: Primera manga masculina

10:00 horas - Esquí Freestyle: Moguls masculino, clasificación 2

10:00 horas - Snowboard: Preclasificación masculina snowboard cross, primera carrera - Lucas Eguibar y Álvaro Romero

10:55 horas - Snowboard: Preclasificación masculina snowboard cross, segunda carrera - Lucas Eguibar y Álvaro Romero

11:08 horas - Skeleton: Segunda manga masculina

11:30 horas - Esquí Alpino: Super Gigante femenino

12:10 horas - Hockey sobre Hielo: Suiza-Francia - Masculino, Grupo A

12:15 horas - Esquí Freestyle: Moguls masculino, finales

12:50 horas - Bobsleigh: Doble masculino, entrenamiento oficial

13:00 horas - Esquí de Fondo: Estilo libre 10 km femenino

13:45 horas - Snowboard: Snowboard cross masculino, octavos de final

14:05 horas - Curling: Noruega-Alemania - Masculino, Round Robin

14:05 horas - Curling: Estados Unidos-Suiza - Masculino, Round Robin

14:05 horas - Curling: Gran Bretaña-Suecia - Masculino, Round Robin

14:18 horas - Snowboard: Snowboard cross masculino, cuartos de final

14:30 horas - Hockey sobre Hielo: Finlandia-Canadá - Femenino, Grupo A

14:39 horas - Snowboard: Snowboard cross, semifinales

14:56 horas - Snowboard: Snowboard cross, finales

15:30 horas - Bobsleigh: Monobob femenino, entrenamiento oficial

16:30 horas - Patinaje de velocidad: 5000 metros femenino

16:40 horas - Hockey sobre Hielo: República Checa-Canadá - Masculino, Grupo A

17:00 horas - Saltos de Esquí: Trampolín largo femenino, entrenamiento oficial 1

18:30 horas - Luge: Relevos mixtos

19:05 horas - Curling: China-Gran Bretaña - Femenino, Round Robin

19:05 horas - Curling: Italia-Corea - Femenino, Round Robin

19:05 horas - Curling: Dinamarca-Japón - Femenino, Round Robin

19:05 horas - Curling: Suecia-Estados Unidos - Femenino, Round Robin

19:30 horas - Snowboard: Snowboard Halfpipe femenino (Queralt Castellet)

20:00 horas - Saltos de Esquí: Trampolín largo masculino, entrenamiento oficial 1

20:15 horas - Patinaje de velocidad en pista corta: 500 metros femenino, cuartos de final

20:28 horas - Patinaje de velocidad en pista corta: 1000 metros masculino, cuartos de final

21:00 horas - Patinaje de velocidad en pista corta: 500 metros femenino, semifinales

21:07 horas - Patinaje de velocidad en pista corta: 1000 metros masculino, semifinales

21:10 horas - Hockey sobre Hielo: Letonia-Estados Unidos - Masculino, Grupo C

21:10 horas - Hockey sobre Hielo: Alemania-Dinamarca - Masculino, Grupo C

21:31 horas - Patinaje de velocidad en pista corta: 500 metros femenino, final B

21:36 horas - Patinaje de velocidad en pista corta: 500 metros femenino, final A

21:43 horas - Patinaje de velocidad en pista corta: 1000 metros masculino, final B

21:48 horas - Patinaje de velocidad en pista corta: 1000 metros masculino, final A

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.