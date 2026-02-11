Queralt Castellet no falla en halfpile, alcanza la final olímpica y apunta a todo en Milano Cortina 2026

La rider española pasa a la final, que tendrá lugar este jueves, con la séptima mejor puntuación y como tapada entre las favoritas

Queralt Castellet estará en la final de halfpipe de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 tras una clasificación en la que, sin estar en cabeza, siempre tuvo una posición cómoda entre las doce primeras que le permitió afrontar con tranquilidad la segunda carrera.

La vigente medalla de plata olímpica llegaba con confianza a la clasificación de esta espectacular modalidad del snowboard y en la previa advertía que no pensaba en las medallas, sólo en "planchar" bien en esta ronda, que veía muy complicada por el nivel de las participantes. "El objetivo no es medalla, ni un resultado concreto. Es conseguir 'planchar' una buena ronda. Si trabajas bien, los resultados vienen", indicaba la española.

Lo ha hecho. Castellet entró en escena cuando sólo quedaban siete riders por competir en la primera ronda y la mayor parte de las favoritas ya habían hecho su debut. Con una puntuación de 78,75 se situó quinta provisional, posición que nadie mejoró a partir de entonces y con la que, a la postre, le habría dado la clasificación con el noveno puesto.

La segunda ronda vivió la mejoría de la mayoría de sus rivales y ella también dio un paso más. La afrontó con la tranquilidad de verse casi clasificada -era octava entonces- subió hats los 81 puntos su clasificación para ponerse séptima. Fue suficiente porque, al igual que en la ronda anterior, nadie la superó a partir de entonces.

Chloe Kim sigue siendo favorita

La clasificación la lideró la única rider que fue capaz de vencerle en Beijing 2022, la estadounidense Chloe Kim, que tuvo una valoración de 90,25 en la primera ronda que no pudo mejorar en la segunda. Kim aparece ahora como gran favorita en la final que se disputará este jueves (19:30 horas), con varias rivales asiáticas al acecho. Castellet, con esa séptima posición, está en un segundo plano, pero tiene la veteranía que le otorgan que estos sean sus sextos juegos y conoce cómo afrontar estas finales, lo que hace que haya confianza en que puede estar en la pelea por las medallas.

Tras Chloe Kim, acabaron la japonesa Sara Shimizu y la también norteamericana Maddie Mastro, aunque a una distancia sustancial de la vigente campeona olímpica y ahora, gran favorita.

Las 12 clasificadas para la final de halfpipe de los Juegos de Milano Cortina 2026

1. Chloe Kim (USA) - 90,25 puntos

2. Sara Shimizu (JAP) - 87,50

3. Maddie Mastro (USA)- 86,00

4. Rise Kudo (JAP)- 84,75

5. Xuetong Cai (CHN) - 83,00

6. Gaon Choi (KOR) - 82,25

7. Queralt Castellet (ESP) - 81-00

8. Elizabeth Hosking (USA) - 80.25

9. Sena Tomita (JAP) - 7,50

10. Bea Kim (USA) - 76,75

11. Mitsuki Ono (JAP) - 76,00

12. Shaotong Wu (CHN) - 75.25