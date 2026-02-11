Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la quinta jornada en Milano Cortina 2026

Italia se corona por partida doble en el luge tanto con su pareja femenina como masculina para colarse en la tercera plaza del medallero

Estados Unidos e Italia son los grandes ganadores de la quinta jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Los primeros han saltado hasta la segunda plaza del medallero, aunque con tres oros menos que Noruega, que sigue en cabeza. Los anfitriones por su parte han triunfado por partida doble en el luge para firmar dos oros y ascender al tercer lugar.

Cinco medallas, entre ellas dos oros, es el botín que han logrado los estadounidenses. El primero de tales oros llevó la firma de Elizabeth Lemley en esquí freestyle (moguls femenino), mientras que el segundo título olímpico fue el cosechado por Jordan Stolz en los 1.000 metros de patinaje de velocidad.

En cuanto a Italia, su gran triunfo de los Juegos arribó con el luge, modalidad en la que se han impuesto en el doble tanto femenino como masculino. Así, en mujeres se coronaron Andrea Vötter y Marion Oberhofer, y en hombres Emanuel Rieder y Simon Kainzwaldner.

Medallas de la jornada 5 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Esquí Alpino: Super Gigante masculino

1. Franjo von Allmen (Suiza)

2. Ryan Cochran-Siegle (Estados Unidos)

3. Marco Odermatt (Suiza)

Combinada Nórdica: Normal individual + Esquí de fondo

1. Jens Lurås Oftebro (Noruega)

2. Johannes Lamparter (Austria)

3. Eero Hirvonen (Finlandia)

Biatlón: 15 km individual femenino

1. Julia Simon (Francia)

2. Lou Jeanmonnot (Francia)

3. Lora Hristova (Bulgaria)

Esquí Freestyle: Moguls femenino

1. Elizabeth Lemley (Estados Unidos)

2. Jaelin Kauf (Estados Unidos)

3. Perrine Laffont (Francia)

Patinaje de velocidad: 1000 m masculino

1. Jordan Stolz (Estados Unidos)

2. Jenning de Boo (Países Bajos)

3. Ning Zhongyan (China)

Luge: Dobles femeninos

1. Andrea Vötter / Marion Oberhofer (Italia)

2. Dajana Eitberger / Magdalena Matschina (Alemania)

3. Selina Egle / Lara Kipp (Austria)

Luge: Dobles masculinos

1. Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner (Italia)

2. Thomas Steu / Wolfgang Kindl (Austria)

3. Tobias Wendl / Tobias Arlt (Alemania)

Patinaje artístico: Danza sobre hielo – Programa libre

1. Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron (Francia)

2. Madison Chock / Evan Bates (Estados Unidos)

3. Piper Gilles / Paul Poirier (Canadá)

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 10 de febrero

1. Noruega - 7 oros, 2 plata, 4 bronces (13 medallas)

2. Estados Unidos - 4, 6, 2 (12)

3. Italia - 4, 2, 7 (13)

4. Suiza - 4, 1, 2 (7)

5. Alemania - 3, 3, 2 (8)

6. Francia - 3, 3, 1 (7)

7. Suecia - 3, 2, 1 (6)

8. Austria - 2, 5, 1 (8)

9. Japón - 2, 2, 4 (8)

10. Países Bajos - 1, 2, 0 (3)

11. Chequia - 1, 1, 0 (2)

+. Eslovenia - 1, 1, 0 (2)

13. Canadá - 0, 1, 3 (4)

14. China - 0, 1, 2 (3)

15. Corea del Sur - 0, 1, 1 (2)

+. Nueva Zelanda - 0, 1, 1 (2)

17. Letonia - 0, 1, 0 (1)

+. Polonia - 0, 1, 0 (1)

19. Bulgaria - 0, 0, 2 (1)

20. Bélgica - 0, 0, 1 (1)