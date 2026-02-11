Sinner recuerda su pasado como campeón de esquí y explica por qué lo dejó por el tenis

El número 2 del mundo recuerda su brillante pasado como campeón nacional júnior de esquí y admite que aún echa de menos ''la adrenalina'' de la nieve, aunque el riesgo de lesión y la presión de jugarse todo en un descenso fueron decisivos para centrarse en el tenis

Jannik Sinner tiene un pasado, pero no oscuro, sino blanco como la nieve. Antes de convertirse en el hombre que se disputa el número 1 con Carlos Alcaraz, el de San Cándido fue todo un experto en otro deporte que no era el tenis. Comenzó a esquiar a los tres años impulsado por su entorno, ya que sus padre trabajaban en una estación de esquí, y entonces desarrolló una pasión que lo llevó a lo más alto de Italia.

Sinner fue campeón de Italia de esquí

A los 8 años, se consagró como campeón de Italia en la categoría de eslalon gigante. Cuatro años después, en 2012, volvió a destacar en el campeonato nacional obteniendo el segundo puesto. Durante gran parte de su infancia, el esquí era su deporte principal, seguido del fútbol. El tenis era su tercera opción y lo practicaba un par de veces en semana. Todo un portento de los deportes.

''Es una relación interesante. Cuando estoy en casa en invierno, me encanta ir. Pero hace cuatro o cinco años empecé a ser muy precavido. Tenía que asegurarme de que no pasara nada. Creo que no era lo suficientemente maduro. Empecé a darme cuenta de que las lesiones pueden ocurrir muy rápido. Claro, observo y sigo mucho el esquí'', reconocía en una entrevista para Vogue.

Jannik sigue de cerca el deporte

A pesar de no practicarlo tanto como en su tierna infancia, si que quiere dejar claro que aunque no compita lo sigue arduamente: ''Claro que sí. Me encanta; hay deportistas italianos buenísimos. Pero yo, definitivamente, voy cada vez menos, simplemente por el simple hecho de que te puedes lesionar y nunca sabes qué va a pasar''.

Eso sí, también confesó que echa de menos algo de sus días como esquiador que quizá no encuentra tanto con el tenis: ''La adrenalina. Y, siendo sincero, es lo único que echo de menos. Diría que . Tienes que rendir bien aunque no sepas dónde estás. En el tenis, tienes mucha ventaja, porque siempre sabes el marcador. Y sabes que, a veces, puedes jugar al 80% sólo para pasar. Eso es suficiente por ese día. Pero esquiar no es así en absoluto. Simplemente, vas y no tienes ni idea''. Eso sí, es muy feliz como tenista: ''Tienes esta presión, y . Así que disfruté un poco menos de la competición. Pero sin duda echo de menos la adrenalina. Echo de menos ir rápido''.

''De donde yo vengo, tenemos suerte, porque al abrir la puerta de casa, ahí está la pista. Así que empezar a esquiar fue así de natural. Por ejemplo, quienes viven junto al mar van a nadar. Para nosotros, con la nieve es lo mismo. Si eres un buen esquiador de donde venimos, no sólo eres bueno en Italia, eres bueno en todo el mundo. ¡El tenis no es así! Pero donde empecé a tener dificultades fue con el tiempo. Puedes dedicarle mucho tiempo y que todo se acabe en un segundo. Me costó mucho entender que un error te puede costar caro, ¿sabes? En el tenis, puedes cometer un error tras otro, pero quizás sigas en el partido'', comparaba con el tenis de nuevo su segundo amor deportivo.