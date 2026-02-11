La víctima de la infidelidad olímpica rompe su silencio tras la confesión en pleno Milano-Cortina

La confesión pública de Sturla Holm Laegreid en pleno Milano-Cortina 2026 no quedó sin respuesta. Horas después de admitir su infidelidad tras ganar el bronce, su pareja rompió el silencio y dejó claro que el perdón no es inmediato ni sencillo

Los Juegos Olímpicos de invierno 2026 no solo están dejando huella en la nieve y en el hielo, sino también en esas historias tan humanas como sus protagonistas. Los 'cuernos olímpicos' de los que tanto se han hablado en la prensa en los últimos días, alcanzando un nuevo nivel tras las recientes declaraciones de su protagonista involuntaria. Sturla Holm Laegreid decidió abrirse en público tras ganar la medalla de bronce en la prueba de biatlón de 20 kilómetros en Milano-Cortina, provocando toda una ola medíatica al confesar en público una infidelidad.

Laegreid confiesa la infidelidad tras ganar el bronce

Para quienes han estado desconectados del mundo deportivo de invierno, el escándalo estalló cuando el biátleta estaba hablando ante las cámaras de NRK, la televisión pública noruega cuando soltó la bomba. En plena celebración por el logro para su país, Laegreid comenzó a llorar y fue sincero completamente: ''Hace seis meses conocí al amor de mi vida. Hace tres meses cometí el mayor error y le fui infiel''. En la semana de San Valentín, el noruegos nos recuerda que no todas las relaciones son de color de rosa.

Una frase que captó la atención de los medios de comunicación, reconociendo después para el diario noruego VG que había vivido ''la peor semana de su vida'' tras contar a su pareja la infidelidad a poco menos de siete días de comenzar la experiencia olímpica. Un ''suicidio social'', como él mismo lo ha definido, en la que usa el arrepentimiento público como arma para que su pareja -o expareja- le perdone. Asegura que no tiene ''nada que perder'' y que ''tenía una medalla de oro en mi vida y probablemente haya muchos que ahora me miren de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella''.

La respuesta de la segunda en discordia

Aunque el nombre de la víctima de la infidelidad de Laegreid no ha sido revelado, ha llegado la respuesta a este acto desleal por parte del atleta. El amor de la vida del noruego, como él mismo ha definido, ha pronunciado las siguientes palabras al periódico noruego Verdens Gango: ''Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo. No he elegido estar en esta situación y es doloroso encontrarme en ella''.

También quiso aprovechar para tachar de ''conmovedora'' la acción de Johan-Olav Botn, que miró al cielo tras ganar la medalla de oro. Un acto en señal de homenaje hacia su compañero de equipo, pero sobretodo amigo, Sivert Bakken. El cinco veces campeón europeo de biatlón fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Italia en diciembre. Las causas de la muerte aún son desconocidas, pero el noruego portaba una máscara de hipoxia.