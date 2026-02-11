Duro revés para Liu Jiayu en Milan-Cortina: una dura caída frena su sueño olímpico

La subcampeona olímpica en 2018 y campeona del mundo en 2009, sufrió una aparatosa caída en la clasificación del snowboard halfpipe en Milán-Cortina 2026, quedando fuera de la final

La clasificación de halfpipe femenino en los Juegos de Milano-Cortina ha dejado una de las grandes sorpresas de la cita olímpica. Mientras la española Queralt Castellet lograba con solvencia su pase a la final, la competición se despedía prematuramente de una de sus figuras históricas: la china Liu Jiayu, medallista de plata en PyeongChang 2018, quién quedó eliminada tras sendas caídas en sus dos intentos. Luces y sombras en una caída que obligó a suspender la prueba durante diez tensos minutos.

Liu Jiayu se despide de los Juegos Olímpicos

El Snowpark de Livignose convirtió en un escenario implacable para Liu Jiayu. La veterana, que buscaba culminar su carrera con un nuevo podio olímpico, no pudo completar ninguna de sus dos rondas de clasificación. En un deporte donde el margen de error es mínimo, Liu arriesgó en sus transiciones pero perdió el control en ambas ocasiones, lo que la dejó fuera de las doce mejores que lucharán por las medallas. Su eliminación despeja el camino para el resto de competidoras, pero sirve también como recordatorio de la peligrosidad de una competición que no perdona errores.

El momento crítico se vivió durante la segunda manga. La subcampeona olímpica en 2018 buscaba remontar su 13ª posición provisional. Tras un error en su tercer truco que comprometió su línea, la rider china intentó corregir en el cuarto salto, peor la puntada de su tabla se enganchó fatalmente en la nieve. El impacto fue violento: Liu salió proyectada hacia delante, golpeando el borde del tubo con el cuello y la cabeza en una caída conocido como 'escorpión'. La deportista quedó inmóvil sobre la nieve, provocando el silencio absoluto y la interrupción inmediata de la música ambiental. Los servicios médicos la estabilizaron antes de evacuarla en un trineo de emergencia y, posteriormente, en ambulancia. Aunque los primeros exámenes indican que no hay daños en la columna cervical, Liu permanece bajo observación por un traumatismo craneal quedan oficialmente fuera de la final en una 14ª posición.

Queralt Casteller, solidez ante la adversidad

Frente al impacto emocional del accidente, Queralt Castellet demostró por qué es una de las competidoras más resilientes de la historia. La de Sabadell, que hoy batió el récord histórico de España con seis participaciones olímpicas invernales, firmó una actuación de menos a más. En su primera ronda, Castellet aseguró el pase con 78,75 puntos. Lejos de dejarse llevar por la tensión del ambiente tras la caída de Liu, la catalana mejoró su ejecución en el segundo intento alcanzando los 81,00 puntos.