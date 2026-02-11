Lucas Eguibar acaba con las dudas tras su grave caída y manda el mensaje más optimista antes de debutar en los Juegos de Milano Cortina 2026: "El oro es factible"

El rider vasco debuta este jueves en Ligvigno, en una modalidad (boardercross) de snowboard en la que lo ha ganado todo menos una medalla olímpica

A Lucas Eguibar sólo le hace falta para completar un palmarés envidiable una medalla olímpica. El rider vasco lo ha ganado todo a lo largo de su carrera, incluida la Copa del Mundo y el Mundial de boardercross, pero los Juegos Olímpicos se le resisten. Por eso había puesto las mirada en estos, a los que llega con 32 años, con mucha experiencia y con la mentalidad optimista para poder pelear por el metal.

Planificó la temporada para ir de menos a más y llegar en su mejor pico de forma a Milano Cortina. Sin embargo, una caída en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Dongbeiya (China) el pasado 17 de enero frenó su progresión. La caída fue durísima y se lesionó el tobillo, lo que le hizo parar. No ha vuelto a competir desde entonces y había dudas sobre cómo llegaría a esta cita olímpica.

Eguibar es optimista, ha admitido dolor, pero que no va a tener problemas para competir en Livigno, donde tendrá lugar este jueves su arranca. El rider guipuzcoano manda dos mensajes muy claros y optimistas. "Vamos a por todas", advierte Lucas Eguibar antes de elevar el tono y señalar: "El oro es factible".

Lucas Eguibar confirma que está bien de su caída

El deportista español, uno de los más mediáticos entre los 20 que la delegación española ha desplazado a estos Juegos de Invierno, no piensa en medalla, sino que lo hace Enel máximo, en la presea dorada. "El oro es factible, lo hemos demostrado otras veces. En, 2015 ganando el Globo (de Cristal); en 2021, ganando el Mundial... y lo podemos volver a hacer otra vez, la verdad", asegura en declaraciones a Efe el campeón vasco.

Eguibar puede presumir de poder añadir a esos trofeos los de doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y con cinco victorias en la Copa del Mundo, en la que ha subido 18 veces al podio. Sus resultados este año no han estado entre los mejores, pero iba a más cuando tuvo la lesión, de ahí que, fuera de su confianza y de lo que él ve, sabe cómo llega es una incógnita.

No obstante, él insiste en que llega confiado. "Me siento bien, así que vamos a ir a por todas. Luego en las carreras, quien conoce este deporte ya sabe lo que puede pasar. Pero de momento nos sentimos muy bien; las tablas se notan bien, el equipo está haciendo un buen trabajo... Así que vamos a por todas", reitera el rider donostiarra.