Test F1 2026 | Test de Baréin en directo hoy con Fernando Alonso y Carlos Sainz la primera jornada de pruebas

La Formula 1 da el pistoletazo de salir al mundial 2026 con el test de Baréin, que durante los próximos tres días va a servir para saber en que punto está cada equipo actualmente, algo clave para Fernando Alonso y Carlos Sainz

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de los tests de Formula 1 de Baréin, el preámbulo del inicio del mundial , para lo que ya queda menos de un mes.

La de este miércoles será la primera de seis jornadas que van a servir para colocar al Gran Circo en preaviso antes de que empieza la acción.

La nueva normativa que llega este 2026 y afecta tanto a motores como a chasis y electrónica, hace que haya una nebulosa interesante en cuanto al potencial de las máquinas.

Entre todas las dudas hay un equipo que aparece en el foco, Aston Martin. El previsible último año de Fernando Alonso llega con un monoplaza de Adrian Newey , el primero en el equipo de Silverstone, lo que, como poco, invita a soñar.

El brutal diseño que presentó Newey en Barcelona , donde llegaron tarde y solo pudieron rodar un día y medio, hace que sean el gran atractivo de estas pruebas en Baréin. Aunque eso sí, tanto para ellos como para el resto, el gran objetivo es la fiabilidad y limitar errores .

Ya están en marcha las 8 horas de pruebas. A partir de ahora cada equipo podrá seguir una estrategia diferente a la hora de rodar , pero ya pueden hacerlo.

Ya está el semáforo en verde y el primero en aprovecharlo es Max Verstappen , quien ya está sobre la pista de Bahréin.

También Gabriel Bortoleto está rodando ya sobre el trazado emiratí. Los dos coches han salido con las típicas parrillas de sensores de la pretemporada.

Ya está en pista el Aston Martin , pues Lance Stroll acaba de entrar al trazado. Son las primeras vueltas de calidad del canadiense esta pretemporada, ya que tuvo problemas en Barcelona.

También entra en escena Carlos Sainz, en los que son los primeros kilómetros del Williams en esta pretemporada . Los de Grove no rodaron en Barcelona y ahora al fin pueden probarse en estas pruebas . Hay dudas en torno a ellos y deben disiparlas.

Russell se coloca primera con el Mercedes. 1:39.4 para el británico. Como referencia, el tiempo más rápido de 2025 fue el 1:30.4 que hizo Lando Norris en el primer día en esta misma pista.

El mundial de Formula 1 está a las puertas de su comienzo, tanto que ya queda menos de un mes para que la acción arranque en Australia. Pero antes de llegar a Melbourne hay una última oportunidad de testar los monoplazas que poco a poco, la cuál se extenderá a lo largo de seis jornadas en dos semanas consecutivas, los tests de Baréin. El circuito de Shakir será el lugar y allí ya nadie podrá guardarse mucho, pues con lo que saquen en clave del trazado emiratí deberán arrancar el calendario. Una cita clave para el devenir de la temporada, con especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Con la nueva normativa que entra en vigor este año, el paddock está expectante por saber que presenta cada equipo, aunque se espera que haya problemas y por eso será unas pruebas casi privadas. La duda se extiende tanto a motores como a chasis, ya que como en cada cambio de reglas, la fiabilidad es el primer gran desafío. Más allá de que como ha dejado claro Fernando Alonso, esto es una carrera de fondo, pero precisamente su Aston Martin, como el Williams de Carlos Sainz, que no rodó en Barcelona, serán algunos de los focos principales de atracción.