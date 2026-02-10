La cautela de Fernando Alonso deja dudas: "La segunda parte de la temporada va a ser más importante"

El nuevo Aston Martin de Fernando Alonso ya es una realidad y lejos de levantar las campanas al vuelo, el asturiano ha sido muy cauteloso al valorar lo que les espera este año en el que todo cambia

El inicio del mundial de Fórmula 1 está muy cerca y es el momento en el que los coches empiecen a salir a la luz. Por ejemplo con lo vivido este lunes, cuando fue el turno del Aston Martin, el nuevo coche de Fernando Alonso, sobre el que están puestas todas las esperanzas del asturiano para conseguir su último título antes de poner punto y final a su carrera. La llegada de Adrian Newey dispara las expectativas sobre este AMR26, pero el propio piloto español se ha encargado de rebajarlas y trabajar desde la cautela.

Que la máquina era novedosa y agresiva es algo que se pudo apreciar ya en Barcelona durante los dos días que rodaron, y ahora que ya se conoce se ha podido confirmar, a la espera de saber cuál es su nivel, algo que dependerá de lo que suceda en los diferentes tests de Baréin, antes de que el calendario comience en Australia el primer fin de semana de marzo. Pero si algo hay claro es que va a ser una carrera de fondo y no necesitan encontrar el máximo nivel al inicio.

Y es que para Alonso la clave es llegar bien al final, aunque el principio sea más duro, algo lógico teniendo en cuenta todos los cambios que ha habido en el equipo, con el nuevo motor Honda como principal duda: "Esto es una carrera a largo plazo y estoy seguro de que, aunque empecemos un poco retrasados, hay mucho tiempo para recuperarse. Y la segunda parte de la temporada va a ser más importante que la primera, en mi opinión".

La igualdad depende de la FIA

Otro de los grandes aspectos a tener en cuenta es el de la igualdad competitiva. En los últimos meses se ha hablado mucho del motor Mercedes, pues los alemanes parecen haber encontrado algo que les pone por encima de sus rivales. Un 'agujero' en el reglamento en torno a la relación de compresión que podría darles incluso 15 cv más. Parecía que la FIA les iba a permitir competir, sin embargo, parece que ahora han cambiado de parecer. Si algo pide Alonso, es que haya igualdad y todos vayan en igualdad de condiciones: "Sería bueno que hubiera las mismas reglas y condiciones para todos. Pero esto también es Fórmula 1, así que debes entender que todo lo que sucede está controlado por la FIA y debes aceptar la decisión final".