Los médicos dan vía libre a Jorge Martín para Tailandia

Era un secreto a voces, pero ya es una realidad: Jorge Martín volverá a subirse a su Aprilia en los tests de Tailandia y podrá comenzar el mundial sin problemas

La primera temporada de Jorge Martín en Aprilia fue un drama de principio a fin debido a todos los problemas que sufrió el madrileño, entre las lesiones, las dudas contractuales y un intento desesperado por salir de Noale que casi acaba en batalla legal. Y entre ese clima tan inestable logró terminar el año y aunque aún renqueante, llegar con ilusión a 2026. Pero de nuevo las cosas se le complicaron y en un entrenamiento sufrió otra dura lesión que le mandó de nuevo al quirófano, impidiéndole estar en los primeros tests de Sepang. Una piedra en un camino que parece que se aclara y va a poder estar en Tailandia.

El trazado tailandés de Burinam será la sede de la primera carrera del certamen en poco más de dos semanas, pero antes es el momento de seguir probando las nuevas motos, algo vital especialmente en el caso de Martín, que apenas ha tenido oportunidades con su Aprilia. Su presencia en estas pruebas, que serán el 21 y el 22 de febrero, era una seria duda, pero al final va a poder ser de la partida después de recibir la aprobación médica que necesitaba para subirse de nuevo a la moto.

Martín se sometió este lunes "a una revisión médica de la mano izquierda y la clavícula derecha en el Hospital Ruber Internacional" de Madrid. "La revisión médica fue positiva y, por lo tanto, viajará a Buriram, Tailandia, la próxima semana para participar en el test", tal y como explicó Aprilia. Aunque el 89 todavía deberá someterse a una evaluación por parte del Equipo Médico del Campeonato del Mundo de MotoGP de la FIM, ya en el circuito, para recibir la autorización oficial que le permita participar en el test. Aunque no debería ser un problema.

Aprilia elige a Bezzecchi y Martín empieza con perfil bajo

Los problemas de Martín le dieron una oportunidad de oro a Marco Bezzecchi, quien la aprovechó a lo grande para convertirse en el líder de Aprilia. Por eso mismo, ahora el de San Sebastián de los Reyes empieza con un perfil mucho más bajo. Además de que su realidad es diferente, ya que todo hace indicar que será piloto de Yamaha en 2027, por lo que en Noale se van a centrar incluso más en su compañero, quien hace unos días confirmó su renovación a largo plazo con la casa italiana, que confía en él como su piloto principal a futuro,