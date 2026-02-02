Otra puerta se cierra en el mundial de MotoGP: Bezzecchi renueva con Aprilia

Mientras muchos de los grandes pilotos de MotoGP están buscando nuevos aires de cara a 2027, el primer en confirmar que va a seguir como está es Marco Bezzecchi, que renueva con Aprilia para ser el líder en Noale

El mundial de MotoGP comienza dentro de unas semanas en Tailandia, pero mientras se celebran los primeros tests de esta campaña 2026, lo que está al rojo vivo es el mercado de fichajes de cara al 2027. Ese año la gran mayoría de pilotos están libres, pues al comenzar la nueva reglamentación y llegar las motos de 800, todo se abre y lo están aprovechando un cambio de aires en busca de apostar por el futuro. El primero en moverse fue Fabio Quartararo, que será la nueva estrella de Honda, pero lejos de quedarse parada, Yamaha ha estado rápida y tendrá a Jorge Martín en sus filas. Mientras que parece que Pedro Acosta acompañará a Marc Márquez en Ducati. Y ahora quien se ha movido es Aprilia.

El nuevo líder de Aprilia

La estructura de Noale tiene ahora mismo a Jorge Martín y Marco Bezzecchi como baluartes. En principio el 72 llegó como un acompañamiento de nivel para el campeón del mundo de 2024, pero las lesiones del español han dejado todo el peso en el italiano, que lo ha hecho muy bien, ganando carreras y terminando tercero en el mundial. Por eso mismo se ha anunciado su renovación, la cuál le hará permanecer en el equipo con un contrato multianual. Y ahora sí, como el líder, una vez que Martín pondrá rumbo a Iwata y a falta de saber con quien comparte garaje.

Bez y Aprilia lo han anunciado con una suerte de 'boda' en la que el piloto dice sí a unirse a la moto. Por eso mismo, no esconde su felicidad: "Estoy muy contento de haber renovado por dos años más. Desde el primer día que firmé, tuve el objetivo de construir un proyecto a largo plazo. Me alegra haber encontrado el apoyo de todo el equipo y de toda la fábrica de Noale. Espero darles muchas alegrías, como sin duda ellos harán conmigo".

Ahora falta por ver con quien comparte garaje, pero hay muchos rumores que apuntan a un nombre, el de Pecco Bagnaia, quien tras su época más que exitosa en Ducati, estaría relegado a una salida del Lenovo con la llegada de Acosta, lo que haría que o bien buscara una solución intermedia en el VR46 o bien probara con Aprilia, lo que sería un sueño. Juntar a los dos mejores pilotos italianos del momento, en una moto transalpina, pondría a los de Noale como el ojito derecho de toda la afición del país de la bota. Además del tremendo talento del turinés.