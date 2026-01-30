La traca final del mercado de MotoGP en 2027: Pedro Acosta junto a Marc Márquez en Ducati

El diario AS ha desvelado la tercera bomba del día en el mundial de MotoGP, en la que el protagonista ha sido Pedro Acosta, que será nuevo piloto oficial de Ducati junto a Marc Márquez

El jueves ha sido el día en el que ha saltado a la palestra la temporada 2027 del mundial de MotoGP. Porque sí, aunque aún falte un mes para que comience el curso 2026, la siguiente campaña ya está en el foco de actualidad. El motivo es que la gran parte de los pilotos de máximo nivel acaba contrato y los equipos están comenzado a adelantarse y firmarlos. Ya lo hemos visto con Fabio Quartararo en Honda y Jorge Martín en Yamaha, pero faltaba la traca final, Pedro Acosta y Ducati.

Según adelanta el diario AS, el murciano va a ser el próximo compañero de Marc Márquez. Tras unos primeros años complicados en KTM, en los que eso sí, ha dejado muestras de su infinito talento, al de Mazarrón le va a llegar la oportunidad que tanto esperaba, subiendo a lomos de una moto oficial de Borgo Panigale, ocupando el hueco de Pecco Bagnaia, que se convierte ahora en la siguiente gran pieza del mercado, con todos los ojos puestos en un posible desembarco en Aprilia.

Pero volviendo a costa, verlo sobre una Ducati era el paso lógico, aunque eso sí, no parecía que fuera a ser de rojo, si no más bien del amarillo del VR46, que lleva mucho soñando con su fichaje, pero la fábrica es la fábrica y una vez que ha entrado en escena la opción del Lenovo, algo a lo que ha ayudado, siempre según las mismas fuentes, que Marc Márquez no ha vetado su llegada, no ha quedado ningún camino que no fuera ese. A sus 21 años y pese a no haberse estrenado como ganador, Acosta es el gran talento del mundial, y ahora va a tener al fin, todas las herramientas para demostrar que está entre los grandes.

KTM se cubre las espaldas

La marcha de Acosta es un duro golpe para cualquier marca, y KTM no se libra de ello. Al final el murciano es uno de los mayores talentos que han llegado a la categoría reina en los últimos años y no tenerlo hará que los austriacos deban replantarse algunas cosas. No obstante, hay un hueco en el equipo oficial que tienen prácticamente cubierto con Maverick Viñales. El de Rosas ha dado un gran rendimiento en el Tech 3 y subir al oficial es un paso lógico. Ahora falta por ver que hacen con la otra plaza, si siguen apostando por Brad Binder o por el contrario, hay cambios. Aquí entra la opción de alguno de los jóvenes que tienen en su cantera, como pueden ser José Antonio Rueda o Colin Veijer, aunque estos necesitan aún más rodaje.