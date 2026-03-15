La Formula 1 y MotoGP cambias sus calendarios por la guerra en Oriente Medio

La Formula 1 y MotoGP se están viendo afectadas por el conflicto en Oriente Medio y se ha confirmado que los grandes premios de Arabia Saudí, Bahrein y Catar no se van a poder celebrar

El conflicto bélico en Oriente Medio que generó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán sigue causando problemas a nivel geopolítico y no solo eso, si no que el deporte también se está viendo afectado. Ya se ha visto en el fútbol con la Finalissima entre España y Argentina cancelada, pero ahora ha afectado al motor, con la Formula 1 y MotoGP cancelando pruebas en la zona.

El Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudí, la cuarta y la quinta prueba, respectivamente, del Mundial de Fórmula Uno "no se disputarán en abril", según acaba de anunciar, a través de un comunicado, la FIA. El Gran Premio de Baréin estaba previsto el próximo 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudí iba a tener lugar en Yeda el 19 de ese mes, pero el conflicto bélico desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán; y la posterior respuesta de ésta han motivado la cancelación de estas dos pruebas.

MotoGP pospone Catar

El Gran Premio de Catar de MotoGP, previsto inicialmente para disputarse en abril, ha sido aplazado hasta el 8 de noviembre, lo que afecta también a las últimas pruebas, de Portimao y Valencia. La decisión, según han explicdo la FIM y Dorna se ha adoptado "en estrecha colaboración" con el promotor y las autoridades cataríes, "con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes".

Así lo han recalcado: "Tras una exhaustiva planificación de escenarios y un análisis del calendario, se ha elegido la fecha revisada para garantizar una interrupción mínima en el calendario general de MotoGP. Como resultado, el GP de Portugal en Portimão se celebrará ahora el 22 de noviembre, y la final de temporada en Valencia se trasladará al 29 de noviembre, mientras que el resto de pruebas del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 no se verán afectadas".

Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP, aseguró que esta modificación "se ha tomado con gran cuidado y en plena coordinación con nuestros socios de Catar y de todo el paddock". Su prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con el mayor nivel posible: "También reconocemos la importancia de ofrecer claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de canjearlas para el próximo evento".