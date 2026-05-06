Pide una dura sanción para Max Verstappen

El tetracampeón del mundo no deja de criticar al nuevo reglamento y Juan Pablo Montoya, expiloto y ahora comentarista de F1, cree que ha llegado el momento de castigar al neerlandés y a todo aquel que haga lo mismo

Respetar a la Fórmula 1 por encima de todo. Eso ha pedido el expiloto y ahora comentarista Juan Pablo Montoya. Y no ha dudado en pedir una dura sanción contra Max Verstappen por todo el daño que está haciendo el neerlandés con sus comentarios desde finales del curso pasado.

El cambio de reglamento ha generado muchos debates y, en definitiva, mucha polémica este año. Hasta tal punto que los organizadores de la competición pidieron a los pilotos que cesaran en sus comentarios. Algunos hicieron caso y a otros dicha orden les salió por donde les entró, porque a día de hoy continúan comentando libremente cada fin de semana, como es el caso de Max Verstappen.

Así, en el podcast Chequered Flag de la BBC, Montoya ha dicho basta y ha propuesto una medida a la F1 para acabar de una vez por todas con este asunto: "Hay que respetar este deporte. Para mí, lo que estaban haciendo los pilotos… estoy de acuerdo en que no te gusten las regulaciones, pero la manera en la que hablabais de aquello de lo que vivís y de vuestro propio deporte… debería haber consecuencias por eso".

En este mismo sentido, cuando le preguntaron por dichas consecuencias o soluciones, el expiloto fue contundente: "Me refiero a aparcadles. Sí, sancionarles, añadirle siete puntos a la licencia, ocho puntos a la licencia… Lo que sea. Después de eso, vas a quedarte fuera. Y te garantizo que entonces todos los mensajes serían diferentes. No digo que no deban hablar claro, pero no vengas a llamar a un coche de F1 un Mario Kart".

El historial de Juan Pablo Montoya

Cabe recordar que Montoya ganó siete grandes premios en 94 participaciones con Williams y McLaren entre 2001 y 2006. Williams lo fichó tras el buen papel que hizo en RSM Marko de Helmut Marko en Fórmula 3000 en 1997, temporada en la que logró tres victorias.

Williams fichó a Montoya como piloto probador para 1998, compaginándolo con una segunda temporada en la F3000. Luego, Williams optó por Alex Zanardi para ocupar el asiento dejado por Jacques Villeneuve en 1999, y Montoya pasó las dos temporadas siguientes compitiendo en Estados Unidos, donde ganó el campeonato CART y las 500 Millas de Indianápolis antes de debutar en Fórmula 1 con Williams en 2001.

Por último, acabaría firmando por McLaren en 2005 pero su aventura no acabó bien porque su filosofía de trabajo no encajaba bien con la del jefe del equipo, Ron Dennis. Y esto hizo que abandonase la categoría para irse a NASCAR al final de la temporada 2006.

Montoya va por el paddock pidiendo calma

Y con el fin de velar por los intereses de la competición, Montoya es uno de lo expilotos que hacen el trabajo sucio de la competición, que no es otro que ir por el paddock escuchando e intentando convencer a los pilotos.

En su día se enemistó con Helmut Marko, quien le llamó "vago de mierda" y le señaló la semana pasada en el periódico alemán Die Zeit diciendo que "no aprovechó al máximo sus capacidades.