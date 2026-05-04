Max Verstappen recibe una sanción en Miami y tira de ironía: "Si la Fórmula 1 no funciona para mí, me paso al rally"

El piloto neerlandés de Red Bull hizo un trompo en la primera vuelta del GP de Miami y, en el caos del inicio, entró a cambiar y pisó la línea blanca del pitlane, por lo que recibió una sanción de cinco segundos

No sólo Charles Leclerc ha sido sancionado tras acabar el Gran Premio de Fórmula Uno celebrado en el Autódromo Internacional de Miami. Los comisarios de la FIA también han tomado nota y ejercido su autoridad sobre Max Verstappen por cruzar la línea de salida del pitlane.

Verstappen era, precisamente, uno de los que habían aprovechando los problemas de Leclerc en la última vuelta, que motivaron su sanción de veinte segundos, y había subido hasta la quinta plaza, desplazando al monegasco a la sexta.

La infracción cometida por el neerlandés llegó en el caótico inicio de carrera, donde el propio Verstappen hizo un trompo de 360 grados en la primera vuelta cuando luchaba por el liderato con Antonelli y Leclerc. Posteriormente, los accidentes de Isack Hadjar y Pierre Gasly hicieron que saliera el coche de seguridad y que los pilotos aprovecharan para entrar en boxes.

En una salida de pitlane no menos caótica, Max Verstappen cruzó la línea blanca, por lo que fue investigado, aunque la sanción no llegaría hasta después de la carrera.

Los comisarios resuelven la sanción de Verstappen

"En el momento del incidente, había pruebas de vídeo limitadas para tomar una decisión clara sobre si se había producido una infracción. Por ello, decidimos investigar el incidente después de la carrera para ver si podíamos obtener mejores imágenes de vídeo del mismo, quizá desde otros ángulos. Pudimos hacerlo. Los nuevos ángulos mostraron más vistas de la línea de salida del pitlane y del incidente en cuestión. El piloto del coche 3 explicó que estaba saliendo del pitlane y se reincorporó a la carrera bajo bandera amarilla en toda la pista", explicaron los comisarios, quienes aclararon que la parte exterior del neumático delantero izquierdo cruzó el exterior de la línea blanca continua de salida del pitlane.

Eso motiva una sanción menor "de cinco segundos", lo que le habría relegado a la sexta plaza y le habría adelantado Leclerc si no fuera porque el monegasco había sido sancionado a su vez por acortar chicanes en la última vuelta y había visto retrasada su posición hasta el octavo puesto. Por eso, Verstappen se queda como está.

Verstappen explica cómo fue su trompo... y cómo lo arregló

El propio piloto neerlandés narraba al final de la carrera cómo había sido esa locura de inicio. "Fue bastante caótico. Perdí la parte trasera en la curva 2 e intenté limitar la pérdida de tiempo haciendo un 360. Pensé que me iba a estrellar, pero aceleré a fondo y así conseguí completar el giro", indicó a los medios desplazados a Miami el piloto neerlandés, que se permitió bromear sobre ello: "Si la Fórmula 1 no funciona para mí, siempre puedo dedicarme al rally".

Verstappen también vivió en primera persona el problema final de Leclerc, por el que luego sería sancionado. Y que él aprovechó para adelantarle. "Creo que su coche estaba dañado y que, simplemente, intentaba llegar a meta. Por alguna razón, pude pasarle justo antes de la línea", añade el piloto de Red Bull, feliz de poder pelear de nuevo delante. "Al menos pude pelear más con los de delante. Eso es positivo, aunque el neumático duro simplemente no funcionó para nosotros. Hemos mejorado. Aún no estamos ahí, pero nos estamos acercando", avisaba.