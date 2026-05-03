Así queda el Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Miami 2026

El joven italiano Kimi Antonelli ya le saca 20 puntos a su compañero Russell, que es segundo. Los Mercedes no fallan, pero McLaren parece haber despertado de una vez por todas tras el doblete que han firmado en tierras norteamericanas

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del año, en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida; donde relegó a los otros dos puestos de honor a los 'resurgidos' McLaren del inglés Lando Norris y el del australiano Oscar Piastri.

Antonelli, de 19 años, logró su tercera victoria en la F1, la tercera del año y la tercera seguida desde la 'pole', en una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) -que cruzó meta un puesto por detrás del argentino Franco Colapinto (Alpine), brillante este fin de semana- y el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin), concluyeron noveno y decimoquinto, respectivamente.

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc -que luchaba por el podio y aún fue afortunado por librarse de un mal mayor al sufrir un trompo al final de la carrera- y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton finalizaron en sexta y en séptima posición, respectivamente, una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) acabó decimosexto. Carlos Sainz acabó noveno y Fernando Alonso decimoquinto.

Una salida muy alocada y Verstappen hace magia

Antonelli volvió a salir mal, en unos primeros instantes locos en los que Verstappen trompeó -con la gran fortuna de no tocarse con nadie- y Leclerc aprovechó para tomar el liderato, por delante de los dos Mclaren, a los que volvió a pasar el italiano; que en la cuarta de las 57 vueltas rebasaba al monegasco, que le devolvía adelantamiento poco antes de que también le superase Norris; con Russell, que había superado a Piastri, cuarto.

Amenazaba lluvia, pero apenas cayeron cuatro gotas, cuando Verstappen dio cuenta de Hamilton y se colocaba tercero, por detrás de los McLaren. Antonelli paró en la 27 y Norris una después, entrando a pista por detrás del astro neerlandés; líder de la carrera cuando Piastri -en la 29- también instalaba gomas duras.

Poco después tuvo que entrar el coche de seguridad a causa de sendos accidentes: el de Hadjar y el del francés Pierre Gasly -espectacular, con vuelta de campaña y, por fortuna, sin mayores consecuencias-, que quedaron fuera de carrera. Al igual que el neozelandés Liam Lawson (RB), responsable del percance del compañero de Colapinto.

La clasificación del GP de Miami de F1 2026

Terminadas las 57 vueltas que tuvo el certamen, las posiciones del top 10 fueron estas: Antonelli, Norris, Piastri, Russell, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Colapinto, Carlos Sainz (9º) y Albon.

Por detrás quedaron, por este orden: Bearman, Bortoleto, Ocon, Lindblad, Fernando Alonso (15º), 'Checo' Pérez, Lance Stroll, Bottas. No pudieron completarlo: Hadjar, Gasly, Lawson y Hülkenberg. La vuelta rápida la firmó Norris (1:31,869), en la 35.

Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el GP de Miami 2026

Una vez realizadas las primeras cuatro paradas del calendario, Mercedes sigue dominando tanto en la clasificación de pilotos como en la de constructores. Kimi Antonelli le saca ya a su compañero Russell 20 puntos. El italiano ha reforzado aún más su liderato y ya tiene 100 puntos en su casillero. Y tiene pinta de querer seguir haciendo historia.

Leclerc con 63 es tercero, mientras que Norris ha dado un salto importante con los 18 puntos que ha sumado en Miami. El vigente campeón tiene ya 51 y es cuarto. Quinto está Hamilton con 49 y Piastri es sexto con 43.

En un escalón más abajo está Verstappen con 26, Bearman con 17, Gasly con 16 y Lawson con 10 para cerrar el top 10.

En cuanto a los españoles, Carlos Sainz es decimocuarto con 4 puntos y Fernando Alonso es último con cero unidades.