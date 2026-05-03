Fernando Alonso tira la toalla tras el Gran Premio de Miami: "Si lo logro me retiro esa misma tarde"

El asturiano tuvo que conformarse con un decimoquinto puesto y, al finalizar la carrera, comentó la estrategia de Aston Martin y el duro panorama que tiene por delante

Si daba pena ver a un bicampeón del mundo como Fernando Alonso teniéndose que conformar con las migajas de una carrera como lo hacía el curso pasado cuando lograba acabar en el top 10, lo de este año ya es que hasta duele. Y más escucharlo, donde parece conformarse con no acabar último.

Pero por el momento es lo que hay, quedar decimoquinto en el Gran Premio de Miami es motivo para el asturiano para seguir confiando en el proyecto de Aston Martin. Y así analizaba el ovetense la carrera: "No hemos tenido problemas de fiabilidad, que es la nota positiva. Como en Japón, es la segunda carrera que acabamos sin ningún percance, pero luego el ritmo de la carrera tampoco era nada de otro mundo, como no lo ha sido en todo el fin de semana. Así que hemos intentado aguantar ahí y no perder comba con lo que podíamos hacer. Si hoy era el 15, pues intentar acabar el 15 y no 16".

Fernando Alonso bromea con su futuro

Uno de los asuntos más comentados en el paddock de Miami ha sido la retirada de Fernando Alonso tras las declaraciones que hizo el piloto español en cuanto aterrizó. Y tras la disputa del certamen, cuestionado por cómo ve su futuro a corto y medio plazo, Alonso bromeó con ello: "Si logro un quinto en alguna carrera me retiro esa misma tarde".

Sin duda alguna, una clara muestra de que ni está ni le podemos esperar para celebrar alguna victoria esta campaña. El asturiano lo tiene claro.

Alonso, el último en parar en boxes

Por otro lado, le han cuestionado por su estrategia de carrera, ya que fue el piloto que más tardó en parar en boxes. La lluvia fue el principal motivo: "Estábamos esperando ahí por si al final llovía, por sorpresa, pues intentar evitar una parada. Pero bueno, tenemos tanta distancia con el 14º que incluso evitando hacer una parada hubiésemos salido en la misma posición. Así que todavía nos falta muchísimo para intentar aprovechar alguna triquiñuela".

Cuando le preguntaron por el siguiente paso en cuanto a rendimiento, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 volvió a ser muy claro: "No tenemos prevista ninguna pieza nueva para Canadá. Así que hasta la carrera 12 o 14 creo que no tendremos nada".

El panorama que le queda a Fernando Alonso

Y mientras llega ese cambio o no, Fernando Alonso sigue demostrando su amor y fidelidad al volante. Parece haberse montado su liga propia y tiene claro que quiere disfrutar hasta el último segundo. Por ahora es lo máximo que puede hacer.

"Con Lance lo hablamos siempre cada mañana, a ver si estamos juntos. Y si no, de esperarnos o lo que sea para aprender un poco en cuanto a gestión de energía y todo. Ya que no hemos hecho muchos kilómetros este invierno y todo eso. Así que con Checo intentamos hacer lo mismo, un poco de entretenimiento. Y hoy teníamos un pelín más de ritmo que ellos". A falta de puntos buenas son unas cuantas risas.