Fernando Alonso desvela un inesperado problema en Aston Martin: "Era imposible conducir"

Tras solucionarse las vibraciones en este Gran Premio de Miami, el piloto asturiano se encontró con un problema que le afectó en la Clasificación

Fernando Alonso hizo de las suyas el sábado en el Autódromo Internacional de Miami, en el que los Aston Martin dieron un pequeño paso adelante para dejar, al menos por un día, la peor escudería de la parrilla de Fórmula 1.

El piloto asturiano acabó 16º en el Sprint, con un adelantamiento final sobre el Cadillac de Checo Pérez, que se transformó en un 15º puesto después de la sanción a Bortoleto. No es para ilusionarse, pero viniendo de sólo haber podido acabar una carrera en los tres primeros grandes premios, se trata de un gran avance.

Luego, en la clasificación, se quedó cerca de poder pasar a la Q2, en 18ª posición, justo por delante de Stroll, de los Cadillac y de un Bortoleto con problemas.

Esas son las buenas noticias que se unen a otra más esperada: las vibraciones de las primeras carreras casi han desaparecido y los pilotos ya pueden acabar. Han avanzado en fiabilidad, no en potencia, porque como avisó el propio Fernando Alonso cuando se le dijo que han dado un paso adelante, el coche que le precede en la clasificación -el Racing Bulls de Lindblad- es "un segundo más rápido".

Sin vibraciones, pero con problemas en la caja de cambios

Alonso logró el tiempo que le dio la decimoctava plaza en parrilla en su primera vuelta, pero en las siguientes, en la Q1 se le vio con problemas. Incluso en la última, que acabó abortando, casi se da con el muro y se le veía con problemas para mantener la dirección.

Luego, el propio Fernando Alonso ha confirmado un nuevo problema en Aston Martin ahora que se había solucionado el de las vibraciones y que está localizado en la caja de cambios. "Por desgracia, tuvimos algunos problemas con la caja de cambios que nos limitaron. Era la primera vez que pasaba, porque no tuvimos ningún problema en el resto de sesiones de este fin de semana, pero ahora, en la clasificación, era imposible conducir. Así que tenemos que esforzarnos en entenderlos durante esta noche e intentar solucionar las cosas con miras a mañana", reconocía el piloto español.

El asturiano sí dejaba claro que el problema de las vibraciones ya es pasado. "La fiabilidad y las vibraciones son mucho mejores de lo que han sido hasta ahora. Ese es el principal aspecto positivo de este fin de semana. El tema de las vibraciones ha funcionado", reconocía, al mismo tiempo que se alegraba de que se hubiera dado otro paso adelante con respecto al viernes.

Alonso confirma la mejoría del Aston Martin

“Creo que el rendimiento en la calificación mejoró un poco con respecto a ayer y a la prueba sprint, y es un alivio que los problemas de vibración de la unidad de potencia hayan disminuido, algo que nos preocupó mucho durante el parón", indica, pero al mismo tiempo baja las expectativas. "Somos pilotos, así que cuando venimos aquí el fin de semana y vemos que la situación es la misma, y que va a seguir siendo así durante los próximos meses, va a ser un ejercicio de mantener la calma entre todos. Todavía queda mucho camino por recorrer", advierte.

Fernando Alonso también tenía palabras para la carrera de este domingo, en la que se espera lluvia, algo que aún no han vivido con estos nuevos monoplazas. “Todavía no hemos rodado en mojado este año, así que si el tiempo cambia, será una experiencia de aprendizaje para nosotros y para todos los demás en la parrilla. Habrá que ver qué podemos hacer”, indicaba Alonso. De momento, la carrera se ha adelantado tres horas por este motivo y se celebrará a las 19:00 (hora española).