Jannik Sinner - Alexander Zverev: Horario, canal y dónde ver en TV y online la final masculina del Mutua Madrid Open 2026

Jannik Sinner y Alexander Zverev, los dos grandes favoritos del Mutua Madrid Open 2026, se juegan el título en la final masculina

Si el Mutua Madrid Open 2026 ha estado plagado de sorpresas en su cuadro femenino, incluso en la victoria final de Marta Kostyuk ante Andreeva, el cuadro masculino ha citado en la pista Manolo Santana, este domingo, a los dos grandes favoritos.

En ausencia de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev eran los dos grandes nombres de este torneo madrileño y se verán las caras en una final donde el italiano aparece como claro favorito, pero donde el alemán querrá apretar a su contrincante.

Hace casi tres años que Zverev no le gana a Jannik Sinner. Fue en el US Open 2023, cuando el germano superó al italiano en octavos. Entonces, dominaba el cara a cara por 4-1. Sin embargo, ha perdido los ocho partidos siguientes ante el de San Cándido y no le gana un set desde la final de Viena del pasado año. Su último duelo llegó hace tan solo tres semanas, en las semifinales del Master 1.000 de Montecarlo, donde Sinner ganó por 6-1 y 6-4.

También se han visto en las semifinales de los otros dos Master 1.000 disputados antes este año, en Indian Wells y Miami. Y el resultado fue el mismo. Pocos esperan que vaya a cambiar en esta ocasión, aunque siendo Madrid nunca se pueden descartar sorpresas.

Hasta aquí, Sinner ha llegado con el set inicial perdido ante Bonzi, pero sin sufrir demasiado más allá de lo que le hizo trabajar Rafa Jódar en cuartos de final. Zverev, por su parte, cedió un set en su debut frente a Navone y otro ante Mensik en octavos de final. Pero ha ido de menos a más en el torneo y ofreció muy buen nivel ante Cobolli y Blockx.

¿A qué hora se juega el Jannik Sinner - Alexander Zverev?

El partido entre Jannik Sinner - Alexander Zverev, final masculina del Mutua Madrid Open 2026 tendrá lugar este domingo 3 de mayo. El encuentro se celebrará en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica a las 17:00 horas.

Dónde ver por TV y online la final Sinner-Zverev en el Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmite el mejor torneo español a través de sus canales.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en esta final masculina del torneo madrileño.