El Newcastle se suma a la subasta por Natan y sabe que deberá llegar a 45 millones

Desde Inglaterra encartan al central brasileño para 'Las Urracas', que planean una amplia reestructuración veraniega en todas sus líneas; los albinegros, en mitad de la tabla de la Premier, quieren pelear de nuevo por la Champions y competirán con West Ham, Bournemouth, Juventus o Barça

El Newcastle se ha sumado a la subasta por Natan de Souza, central del Real Betis y uno de los principales activos verdiblancos en el mercado para buscar plusvalías este verano. Así, el brasileño, que acaba de cumplir 25 años y sigue siendo de los jugadores más regulares de la plantilla heliopolitana, llegó cedido del Nápoles a cambio de un millón de euros, con una opción de compra por otros nueve millones que se ejerció al verano siguiente. Su valor de mercado actual, según la web especializada 'Transfermarkt', es de 25 millones, aunque en La Cartuja están pidiendo casi el doble y ya rechazaron 27 millones en su día de la Premier.

ESTADIO Deportivo informaba en exclusiva el 22 de junio de 2025 de esta postura de fuerza del club bético por el de Itapecerica da Serra, que ha vuelto a ser este curso el más utilizado por Manuel Pellegrini (un total de 3.472 minutos entre las tres competiciones, repartidos en 41 encuentros oficiales). Recientemente, Juventus y Barça habrían movido ficha por el zaguero, en la Ciudad Condal haciendo unos números irreales, pues, como publica 'The Chronicle', los postores ya saben que el precio de salida está en 40-45 millones, precisamente el listón que apuntaba este periódico en la citada información, por lo que no habrá rebajas ni regalos.

La Premier y la Serie A, los posibles destino de Natan de Souza

Si hace algunas semanas se apuntaba que West Ham, Bournemouth, Brentford y Crystal Palace hacían cuentas por Natan de Souza, sumándose a la subasta luego la Juventus y el FC Barcelona, este último a la baja, la presencia en la carrera por el central brasileño del Newcastle asegura que el Real Betis terminará ingresando una suma elevada. De hecho, el medio que encarta a las 'Urracas' en este caso 'The Chronicle', habla de una posible inversión de unos 45 millones de libras, unos 57,5 de euros al cambio, contando en ese montante con traspaso, salarios y comisiones.

Los blanquinegros, que acabarán el curso en mitad de la tabla, desean volver a formar una plantilla que compita por la Champions League, logro que cumplió en la 24/25 tras un reciente ascenso. Por dinero no será, ya que han invertido casi 279 millones de euros en fichajes en la 24/25. La lesión de un fijo en esa demarcación del eje de la zaga como Fabian Schär, que tiene 34 años y además acaba contrato, o la venta invernal de Jamaal Lascelles al Leicester obliga a mirar el mercado, con el de Itapecerica da Serra bien subrayado en la agenda del director deportivo, Ross Wilson.

Affengruber, uno de los recambios que más gusta por Natan

El Real Betis quiere remodelar el eje de su defensa, con los veteranos Marc Bartra y Diego Llorente bajo la lupa, así como Natan de Souza y el más joven de todos, Valentín Gómez, en el mercado. Se habló el mes pasado con fuerza de Kevin Lomónaco, pero un malentendido con los agentes podría haber fastidiado esa vía, como desveló ESTADIO. Otro de los que gusta y mucho, sobre todo si un hipotético descenso del Elche CF lo pone más a tiro y más barato en su último año de contrato, es el austríaco David Affengruber, con una cláusula de 20 millones de euros.